Ostia, droni e robot sottomarini: l’Italia presenta le nuove tecnologie per esplorare e difendere il mare

Il 5 e 6 novembre all’Università Roma Tre la quinta edizione del Sea Drone Tech Summit. Esperti, Forze Armate e industrie a confronto sulle nuove applicazioni civili e militari della robotica marina

Ostia, 27 ottobre 2026 – Droni capaci di esplorare i fondali, robot sottomarini per monitorare l’inquinamento, sistemi autonomi per la manutenzione delle infrastrutture offshore e tecnologie impiegate nelle operazioni di intelligence e difesa. Il futuro della robotica marina arriva a Ostia, dove il 5 e 6 novembre 2026 si svolgerà la quinta edizione del Sea Drone Tech Summit, il congresso nazionale dedicato ai droni e ai robot utilizzati in mare.

L’appuntamento, ospitato dal Polo di Ostia dell’Università Roma Tre, riunirà rappresentanti delle istituzioni civili e militari, ricercatori, università e aziende impegnate nello sviluppo delle nuove tecnologie subacquee.

Un settore che negli ultimi anni ha conosciuto una crescente diffusione internazionale, anche in relazione alle esigenze di sicurezza e ai conflitti in corso. Le applicazioni spaziano dalla ricerca scientifica al controllo ambientale, dal soccorso in mare alla protezione delle infrastrutture sottomarine, fino alle operazioni militari.

A Ostia il congresso nazionale sui droni marini

Il programma del Sea Drone Tech Summit 2026 prevede la partecipazione di alcuni dei principali soggetti italiani impegnati nella robotica marina.

Tra i relatori annunciati figurano rappresentanti della Marina Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, insieme a esperti del Consiglio nazionale delle ricerche e delle università di Roma Tre, Firenze, Padova e della Calabria.

Presente anche il mondo industriale, con aziende come Fincantieri, Leonardo e Saipem, affiancate da piccole e medie imprese e startup specializzate nelle tecnologie per l’ambiente marino.

Durante le due giornate sarà presentata in anteprima la quarta edizione della ricerca di PwC Strategy& Italy sul mercato della robotica marina, con un’analisi del settore a livello italiano e internazionale.

Il congresso comprenderà inoltre un’area espositiva dedicata alle innovazioni tecnologiche e alcune dimostrazioni pratiche in vasca e in mare, per mostrare le possibilità di impiego dei nuovi sistemi.

Dall’esplorazione dei fondali alla difesa delle infrastrutture

L’impiego dei droni marini assume un ruolo crescente in attività molto diverse tra loro. Questi sistemi possono essere utilizzati per esplorare i fondali, controllare la qualità delle acque, ispezionare cavi sottomarini e piattaforme offshore, oltre che per supportare interventi di ricerca e soccorso.

Accanto alle applicazioni civili, il settore riveste un interesse sempre maggiore per la difesa e l’intelligence, in particolare per il monitoraggio e il controllo dell’ambiente subacqueo.

“Il crescente impiego di droni e robot marini sta rivoluzionando le capacità di studio e di controllo della dimensione subacquea, sia per le esigenze nei settori della ricerca scientifica e delle applicazioni civili, sia anche per le sempre più urgenti necessità militari e di intelligence”, ha dichiarato Luciano Castro, ideatore e presidente del Sea Drone Tech Summit.

“Anche in questa edizione, il nostro congresso consentirà alla comunità nazionale della robotica marina di incontrarsi per fare il punto sullo sviluppo tecnologico e applicativo in Italia. Questo comparto ha infatti notevoli prospettive di crescita per il prossimo futuro e vedrà sicuramente il nostro Paese in prima linea a livello internazionale”, ha aggiunto Castro.

Sea Drone Tech Summit, come partecipare

Il congresso è organizzato dall’associazione Ifimedia e da Mediarkè, in collaborazione con il Municipio Roma X, l’Università Roma Tre, attraverso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica, l’Interuniversity Center of Integrated Systems for the Marine Environment (ISME) e il Cluster Tecnologico Nazionale Economia del Mare (Cluster BIG).

Main sponsor dell’iniziativa è Codevintec Italiana, mentre tra i partner figurano Edgelab, Eurosportos, Oceandrone, Laser Navigation, Microgeo, SETEL, Novacavi, 3D Research e Area Broker.

Per partecipare alle due giornate del 5 e 6 novembre è richiesta la pre-registrazione online, disponibile all’indirizzo www.seadrone.it/partecipazione.html.

Ulteriori informazioni sul programma e sull’evento sono consultabili sul sito ufficiale www.seadrone.it.