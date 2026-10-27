Ostia, i bambini allevano le farfalle e poi le liberano sulla spiaggia

Gli alunni della scuola primaria San Vincenzo Pallotti hanno seguito la metamorfosi dei bruchi nell’ambito del progetto Smart Bugs. Poi il momento della liberazione sul litorale

Ostia, 27 ottobre 2026 – Prima le hanno osservate crescere, poi se ne sono presi cura, giorno dopo giorno, fino al momento di lasciarle volare libere. Una lezione di scienze trasformata in un’esperienza a contatto con la natura. Protagonisti gli alunni delle classi seconde della scuola primaria San Vincenzo Pallotti della Fondazione Gold Millennium, a Ostia Lido, che ieri, lunedì 26 ottobre, hanno concluso il progetto educativo Smart Bugs liberando sulla spiaggia le farfalle di cui avevano seguito la metamorfosi.

Un percorso che ha portato i bambini fuori dall’aula, permettendo loro di conoscere da vicino il ciclo vitale degli insetti e di sperimentare il valore della cura, dell’attesa e del rispetto per gli esseri viventi.

Dai bruchi alle farfalle: il progetto Smart Bugs

Coordinati dalla maestra Veronica Giacchino, gli alunni hanno seguito le diverse fasi della trasformazione, dalla crescita dei bruchi alla formazione delle crisalidi, fino alla comparsa delle farfalle.

Ogni giorno i bambini hanno osservato i cambiamenti, imparando a nutrire gli insetti e a rispettare i tempi della natura. Un modo per affrontare concetti scientifici attraverso l’esperienza diretta, sviluppando al tempo stesso attenzione, pazienza e senso di responsabilità.

Il progetto Smart Bugs, dedicato all’educazione ambientale e alla conoscenza della biodiversità, ha privilegiato l’osservazione rispetto alla sola spiegazione teorica. In un contesto in cui gli strumenti digitali occupano uno spazio crescente nella quotidianità dei più piccoli, l’iniziativa ha offerto un’occasione per imparare attraverso il contatto con il mondo reale.

Sulla spiaggia di Ostia il momento della liberazione

Il momento conclusivo è arrivato sulla spiaggia di Ostia, dove gli alunni hanno liberato le farfalle dopo averle accompagnate durante le diverse fasi della loro crescita.

Un gesto che ha rappresentato anche l’ultima tappa del percorso educativo: dopo aver imparato a prendersi cura degli insetti, i bambini hanno potuto assistere al loro ritorno in libertà.

La scelta del litorale ha inoltre rafforzato il legame tra la scuola e il territorio, trasformando la spiaggia in uno spazio di apprendimento all’aperto.

Per la Fondazione Gold Millennium, l’esperienza rientra in un percorso didattico che affianca alle lezioni tradizionali attività pratiche, con particolare attenzione all’ambiente, alla partecipazione e alla crescita emotiva degli alunni.