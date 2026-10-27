Ostia, la Lega chiede l’Esercito nelle stazioni: “Servono presidi di sicurezza”

Picca e Aguzzetti scrivono al ministro dell’Interno e al prefetto per rafforzare i controlli in cinque stazioni del Municipio X

Ostia, 27 ottobre 2026 – Portare i militari dell’Esercito nelle principali stazioni di Ostia e Acilia, affiancando le forze dell’ordine nelle attività di controllo e prevenzione. È la richiesta avanzata dalla Lega nel X Municipio, che ha formalmente sollecitato il ministro dell’Interno e il prefetto di Roma a inserire cinque fermate del territorio nei dispositivi nazionali “Strade Sicure” e “Stazioni Sicure”.

L’iniziativa porta la firma della capogruppo municipale Monica Picca e del consigliere Alessandro Aguzzetti, che lunedì 26 ottobre hanno chiesto un rafforzamento della presenza dello Stato nei principali nodi ferroviari del litorale romano.

Le stazioni interessate sono Lido Centro, Lido Nord, Stella Polare, Cristoforo Colombo e Acilia. La richiesta amplia quella già presentata lo scorso luglio, quando i due esponenti della Lega avevano sollecitato l’inserimento della sola stazione di Lido Centro nell’operazione Strade Sicure.

La richiesta dell’Esercito nelle cinque stazioni

L’obiettivo dichiarato è ottenere una presenza militare a supporto delle forze dell’ordine, con particolare attenzione alle fasce orarie serali e alle aree esterne delle stazioni.

“Abbiamo deciso di rivolgerci direttamente al Ministro dell’Interno e al Prefetto di Roma perché riteniamo necessario un intervento concreto a tutela dei cittadini. Le nostre stazioni sono attraversate quotidianamente da migliaia di persone, studenti, lavoratori e famiglie, e non possiamo accettare che episodi di criminalità e situazioni di degrado compromettano la sicurezza e la vivibilità di questi luoghi”, dichiarano congiuntamente Picca e Aguzzetti.

La proposta punta a estendere ai principali snodi del Municipio X i dispositivi di vigilanza già previsti a livello nazionale, ma l’eventuale impiego dei militari resta subordinato alle decisioni delle autorità competenti.

“Non chiediamo interventi simbolici o risposte occasionali all’ennesimo fatto di cronaca. Chiediamo una strategia strutturale, con una presenza stabile o rafforzata dello Stato nelle aree maggiormente esposte alle criticità. L’impiego dei militari, in concorso con le Forze dell’Ordine, rappresenterebbe uno strumento aggiuntivo di presidio e prevenzione”, sottolinea Monica Picca.

I due consiglieri rivolgono inoltre una critica all’attuale amministrazione municipale di centrosinistra, sostenendo che negli ultimi anni siano state respinte diverse proposte dell’opposizione in materia di sicurezza, comprese quelle relative a immobili occupati e strutture abbandonate.