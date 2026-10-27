Prati, occupato il liceo Mamiani: dilaga la protesta nei licei

Gli studenti entrano all’alba nello storico istituto di Prati. Dopo le occupazioni di Tasso, Ripetta e altri istituti, tensione al Giordano Bruno per l’intervento della Digos. Identificati dodici giovani, mentre sindacati e opposizioni denunciano la repressione delle proteste

Roma, 27 ottobre 2026 – Non si ferma l’ondata di occupazioni studentesche nella Capitale. Questa mattina, all’alba, è stato occupato anche lo storico liceo Mamiani di viale delle Milizie, nel quartiere Prati, aggiungendosi alla lunga lista di istituti romani coinvolti nelle mobilitazioni degli ultimi giorni. Nelle immagini diffuse dal collettivo studentesco si vedono fuochi d’artificio esplodere davanti all’ingresso della scuola e banchi ammassati nel cortile.

L’occupazione arriva dopo una giornata particolarmente movimentata, quella di lunedì 26 ottobre, durante la quale numerosi licei della Capitale sono stati interessati dalle proteste. Tra questi lo storico Tasso di via Sicilia, il liceo artistico di via Ripetta, l’Argan, il Margherita di Savoia e l’istituto tecnico Piaget.

Occupazioni nei licei di Roma, le ragioni della protesta

Al centro della mobilitazione, secondo quanto denunciato dagli studenti, ci sono le condizioni degli edifici scolastici, la mancanza di dialogo con dirigenti e docenti e le scelte di investimento del Governo.

I collettivi contestano in particolare la destinazione di risorse agli armamenti anziché all’istruzione e alla sanità, denunciando inoltre le disposizioni del nuovo decreto sicurezza, considerate una limitazione del diritto alla protesta.

Le occupazioni coinvolgono istituti situati in diversi quartieri della Capitale, dal centro storico alle zone più periferiche, evidenziando una mobilitazione che attraversa differenti realtà scolastiche.

Tensione al liceo Giordano Bruno, interviene la Digos

La tensione è salita soprattutto al liceo Giordano Bruno, dove lunedì sono intervenuti gli agenti della Digos dopo un tentativo di occupazione.

Secondo Simone Montori, della Rete degli Studenti Medi del Lazio, alcuni ragazzi sarebbero stati accompagnati in commissariato mentre partecipavano alla mobilitazione. Una vicenda che il rappresentante studentesco definisce una “risposta repressiva di gravità inaudita di fronte alla mobilitazione studentesca”.

Diversa la ricostruzione fornita da fonti della Questura, secondo cui la polizia sarebbe intervenuta intorno alle 14 dopo una segnalazione relativa alla presenza di giovani con il volto coperto e in possesso di catene.

Sette ragazzi, non iscritti all’istituto, sono stati identificati e accompagnati in commissariato, prima di essere riaffidati ai genitori. Altri cinque giovani, alcuni dei quali estranei alla scuola, sono stati identificati nel giardino perimetrale.

Le reazioni politiche e la posizione della Flc Cgil

Sulla vicenda è intervenuta anche Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, secondo la quale soltanto l’intervento dell’assessore del III Municipio Luca Blasi avrebbe evitato un ulteriore aggravamento della situazione.

“Siamo allarmati dalle continue segnalazioni che ci arrivano dalle scuole e presenteremo nuove interrogazioni al Governo”, ha dichiarato la parlamentare.

Preoccupazione è stata espressa anche dalla Flc Cgil di Roma, che ha condannato quanto accaduto e denunciato presunte perquisizioni preventive ai danni degli studenti del liceo Amaldi, che sabato scorso sarebbero stati ostacolati nella partecipazione ai cortei.

Valditara sulle occupazioni: “Le manifestazioni pacifiche sono da ascoltare”

Sulle proteste è intervenuto infine il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sottolineando la necessità di distinguere tra manifestazioni legittime e comportamenti non accettabili.

“Le manifestazioni quando sono pacifiche sono da ascoltare; io privilegio il rapporto con le Consulte studentesche”, ha affermato il ministro, ribadendo che “la collaborazione non passa dalle piazze ma dalle istituzioni”.