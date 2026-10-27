Quarticciolo blindata: arriva il presidio fisso per fermare lo spaccio di droga

Controlli rafforzati nel quartiere romano. I Carabinieri della Compagnia Casilina hanno circondato i principali punti di spaccio, sequestrando cocaina e crack

Roma, 27 ottobre 2026 – Un presidio fisso dei Carabinieri al Quarticciolo per contrastare lo spaccio di droga e rafforzare i controlli nel quartiere. È operativo dalla mattina di lunedì 26 ottobre il nuovo dispositivo di sicurezza, al quale si affiancano operazioni mirate nelle aree considerate più esposte alle attività illegali. E proprio durante uno di questi interventi, condotto nella serata di ieri e proseguito fino a notte fonda, i militari della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato nove persone e sequestrato 143 dosi di cocaina e crack.

Il presidio fisso e i controlli al Quarticciolo

L’attivazione del presidio fisso al Quarticciolo si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio e di controllo del territorio portate avanti dalle forze dell’ordine nel quartiere romano.

L’obiettivo è garantire una presenza continuativa dei Carabinieri, affiancando al presidio operazioni di controllo anche nelle strade e nei punti maggiormente interessati dal traffico di stupefacenti.

Le attività sono state organizzate seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il dispositivo non si è quindi limitato alla presenza fissa nel quartiere. Nelle ore serali i militari hanno eseguito una serie di interventi coordinati e simultanei, chiudendo contemporaneamente i principali punti di accesso e di passaggio delle aree di spaccio.

Nove arresti e 143 dosi di cocaina e crack sequestrate

L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro complessivo di 143 dosi di sostanze stupefacenti, per un quantitativo di circa 31 grammi di crack e oltre 15 grammi di cocaina.

Nel corso dei controlli i militari hanno effettuato perquisizioni personali e ispezionato numerosi nascondigli utilizzati per occultare la droga. Le verifiche hanno riguardato anche vani dei contatori condominiali, buche nel terreno, tombini dell’illuminazione pubblica e aree verdi.

Otto uomini, italiani e stranieri, per la maggior parte già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per ipotesi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le ispezioni nei lotti condominiali, i Carabinieri hanno inoltre trovato 65 dosi di droga nascoste nei vani dei contatori, sequestrate a carico di ignoti.

Il nono arresto ha riguardato invece un 57enne romano, fermato per la violazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Tutti e nove gli arresti sono stati convalidati.

L’intervento rappresenta una delle prime operazioni condotte dopo l’attivazione del presidio fisso al Quarticciolo, nell’ambito del rafforzamento dei controlli contro lo spaccio nel quartiere.