Quarticciolo, sequestrate 143 dosi tra crack e cocaina: giro stimato fino a 25mila euro al giorno

A Quarticciolo i carabinieri hanno arrestato otto spacciatori e sequestrato 143 dosi di crack e cocaina, per un giro fino a 25mila euro al giorno.

Otto arresti e 143 dosi sequestrate: il blitz dei carabinieri al Quarticciolo

I carabinieri hanno arrestato otto persone al Quarticciolo, tra italiani e stranieri, e sequestrato 143 dosi di droga tra crack e cocaina. L’operazione si è concentrata nelle ultime 24 ore tra via Ostuni, via Ugento, via Molfetta e via Manfredonia.

I militari della compagnia Casilina sono tornati a controllare il quartiere, compreso tra la Palmiro Togliatti e la Casilina, fermando vedette e presunti spacciatori. Le ispezioni hanno riguardato anche gli anfratti utilizzati per nascondere le dosi.

Secondo la quantificazione degli investigatori, il giro d’affari dello spaccio nella zona sarebbe compreso tra 24mila e 25mila euro al giorno. La vendita di crack e cocaina, riferisce la fonte, avverrebbe durante tutto l’arco della giornata.

Le dosi nascoste nei contatori e nei giardini

La droga è stata trovata nei tombini, nei contatori della luce, sotto gli alberi e in buche scavate agli angoli dei giardini condominiali. In totale sono stati sequestrati circa 31 grammi di crack e oltre 15 grammi di cocaina.

Tra il materiale recuperato, 65 dosi erano nascoste nelle botole dei contatori dell’elettricità. L’intervento ha coinvolto anche le aree in cui, secondo la ricostruzione dell’operazione, venivano occultate le sostanze prima della vendita.

Nel quartiere è inoltre attivo un presidio fisso in piazza, predisposto dai carabinieri per raccogliere denunce e segnalazioni dei residenti.