Sabaudia, oltre un milione di euro per la sicurezza delle scuole: tutti gli interventi

Finanziamenti dai ministeri dell’Interno e dell’Istruzione. A Borgo Vodice 260mila euro per gli adeguamenti della De Ruosi e della Orsolino Cencelli

Sabaudia, 27 ottobre 2026 – Oltre un milione di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di Sabaudia, con interventi destinati anche all’adeguamento alle normative antincendio. Il Comune ha ottenuto finanziamenti per complessivi 1.035.000 euro dai ministeri dell’Interno e dell’Istruzione e del Merito, risorse che consentiranno di proseguire gli interventi negli istituti del territorio.

Sicurezza delle scuole a Sabaudia, come saranno distribuiti i finanziamenti

La quota più consistente, pari a 775mila euro, arriva dal Ministero dell’Interno ed è destinata agli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori, con priorità per le strutture scolastiche. Le richieste di finanziamento erano state presentate lo scorso gennaio dal settore IX Lavori pubblici, diretto dall’architetto Giuseppe Caramanica.

A questi fondi si aggiungono 260mila euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’adeguamento antincendio di due istituti di Borgo Vodice. Nel dettaglio, 130mila euro saranno destinati alla scuola primaria De Ruosi e altrettanti alla scuola secondaria di primo grado Orsolino Cencelli.

L’obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza degli edifici frequentati quotidianamente da studenti, docenti e personale scolastico, attraverso interventi necessari al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa.

Adeguamento antincendio, le verifiche negli istituti scolastici

Parallelamente, il settore Lavori pubblici sta portando avanti le procedure per l’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi negli istituti comunali. L’attività, secondo quanto riferito dall’amministrazione, è già in fase avanzata e comprende la presentazione delle richieste di parere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Latina.

Tra le strutture interessate figura anche la scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare di via Conte Verde, per la quale è stata avviata la relativa procedura.

A commentare l’arrivo delle risorse è la consigliera comunale delegata ai Lavori pubblici, Rossella Garrisi, che sottolinea il lavoro svolto dagli uffici tecnici per ottenere i finanziamenti.

“L’ottenimento dei finanziamenti è la coronazione di un lavoro certosino da parte del settore IX Lavori pubblici, in accordo con l’Amministrazione comunale. Un risultato che mette al centro la tutela degli studenti, del personale scolastico e di quanti ogni giorno frequentano gli istituti del territorio. Ringrazio gli uffici, nella persona del dirigente, architetto Caramanica, e dei suoi collaboratori”, dichiara Garrisi.