Serie A, Sassuolo-Lazio e Roma-Cagliari: orari, probabili formazioni e dove vederle in TV

Roma, 27 ottobre 2026 – La Serie A torna in campo oggi, martedì 27 ottobre, con il turno infrasettimanale della nona giornata di campionato. Riflettori puntati su Lazio e Roma, entrambe impegnate in due appuntamenti importanti per la classifica. I biancocelesti affrontano il Sassuolo alle 18.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mentre i giallorossi ospitano il Cagliari alle 20.45, allo stadio Olimpico. Le due partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN. Tra possibili rotazioni, recuperi dagli infortuni e scelte degli allenatori, ecco le ultime notizie sulle probabili formazioni e tutte le informazioni per seguire gli incontri in televisione e streaming.