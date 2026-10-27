Serie A, Sassuolo-Lazio e Roma-Cagliari: orari, probabili formazioni e dove vederle in TV
Gattuso cerca la quinta vittoria consecutiva per consolidare il primato, Gasperini punta sui tre punti dopo il pareggio di Napoli
Roma, 27 ottobre 2026 – La Serie A torna in campo oggi, martedì 27 ottobre, con il turno infrasettimanale della nona giornata di campionato. Riflettori puntati su Lazio e Roma, entrambe impegnate in due appuntamenti importanti per la classifica. I biancocelesti affrontano il Sassuolo alle 18.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mentre i giallorossi ospitano il Cagliari alle 20.45, allo stadio Olimpico. Le due partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN. Tra possibili rotazioni, recuperi dagli infortuni e scelte degli allenatori, ecco le ultime notizie sulle probabili formazioni e tutte le informazioni per seguire gli incontri in televisione e streaming.
Serie A, torna il turno infrasettimanale: tutte le partite, gli orari e dove vederle in TV e streaming
Sassuolo-Lazio, orario e probabili formazioni: Gattuso cerca la quinta vittoria consecutiva
La Lazio di Gennaro Gattuso arriva alla trasferta di Reggio Emilia dopo quattro vittorie consecutive in campionato. I biancocelesti hanno battuto Venezia, Monza, Juventus e Parma, raggiungendo l’Inter in vetta alla classifica con 22 punti.
Situazione differente per il Sassuolo di Alberto Aquilani, reduce dalla sconfitta contro il Como e fermo a quota otto punti. I neroverdi non vincono da quattro giornate e proveranno a interrompere la serie negativa davanti al proprio pubblico.
Per la Lazio, Gattuso valuta alcune modifiche all’undici iniziale. In difesa potrebbe partire titolare Diogo Leite, affiancato da Sutalo, mentre a centrocampo restano aperte alcune valutazioni legate alla gestione delle energie. In attacco si va verso la conferma di Isaksen, Noslin e Zaccagni.
Anche Aquilani potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’ultima partita. Il Sassuolo dovrebbe tornare al 4-3-3, con Berardi, Sebastiano Esposito e Laurienté nel tridente offensivo. A centrocampo resta il ballottaggio tra Lipani e Matic.
Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.
Probabile formazione Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.
La partita sarà diretta dall’arbitro Luca Zufferli.
Sassuolo-Lazio si gioca oggi, martedì 27 ottobre, alle ore 18.30. La gara sarà visibile su DAZN, attraverso l’applicazione disponibile su smart TV, smartphone e tablet, oppure tramite il sito ufficiale della piattaforma. Per gli utenti abilitati è disponibile anche il canale satellitare Zona DAZN, numero 214 di Sky, con l’apposita opzione di abbonamento.
Roma-Cagliari, probabili formazioni: Gasperini ritrova Dybala
Alle 20.45 sarà invece il turno della Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata all’Olimpico contro il Cagliari allenato da Fabio Pisacane.
I giallorossi arrivano all’appuntamento dopo il 3-3 sul campo del Napoli, una partita nella quale hanno mostrato qualità offensive ma anche qualche difficoltà nella gestione del risultato. Con 18 punti in classifica, la Roma cerca una vittoria per restare vicina alle prime posizioni.
Il Cagliari, fermo a quota 13 punti, è invece reduce dalla sconfitta contro il Bologna e proverà a ritrovare un risultato positivo nella trasferta della Capitale.
Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con alcune novità rispetto alle ultime uscite. Tra i pali ci sarà ancora Gollini, vista l’indisponibilità di Svilar. In difesa possibile occasione dal primo minuto per Ghilardi, mentre Cristante dovrebbe tornare a centrocampo accanto a Pisilli.
La novità più attesa riguarda Paulo Dybala, che potrebbe tornare tra i convocati dopo tre partite di assenza, iniziando dalla panchina. Sulla trequarti, alle spalle di Malen, dovrebbero giocare Soulé e Rodrigo Mora.
Il Cagliari dovrà fare a meno di Harry Winks, fermato da problemi alla schiena. Pisacane valuta una modifica dell’assetto tattico, con Maldini e Adopo a sostegno di Mendy. In difesa resta aperto il ballottaggio tra Sugawara e Zé Pedro.
Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Probabile formazione Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.
L’incontro sarà arbitrato da Ermanno Feliciani.
Roma-Cagliari si gioca oggi, martedì 27 ottobre, alle 20.45, allo stadio Olimpico. Anche questa partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con diretta disponibile su smart TV, computer, smartphone e tablet. Per chi dispone dell’opzione dedicata, sarà possibile seguirla anche attraverso il canale Zona DAZN 214 di Sky.
Le formazioni riportate sono ancora indicative: gli undici ufficiali saranno comunicati dalle società prima del calcio d’inizio.