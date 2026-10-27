Serie A, torna il turno infrasettimanale: tutte le partite, gli orari e dove vederle in TV e streaming
Dieci partite in tre giorni per la nona giornata di campionato
Roma, 27 ottobre 2026 – La Serie A torna subito in campo con il primo turno infrasettimanale della stagione 2026-2027. Da martedì 27 a giovedì 29 ottobre si disputano le dieci partite della nona giornata, con incontri distribuiti in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.45. Si comincia con Sassuolo-Lazio, mentre la Roma ospita il Cagliari all’Olimpico. Mercoledì spazio alle altre grandi del campionato: il Milan affronta il Bologna, l’Inter gioca a Venezia, la Juventus è attesa dal Genoa e il Napoli fa visita al Monza. Tutti gli incontri saranno trasmessi su DAZN, mentre tre saranno disponibili anche su Sky Sport e NOW.
Serie A, le partite di martedì 27 ottobre: Lazio e Roma in campo
Il turno infrasettimanale si apre alle 18.30 con la trasferta della Lazio contro il Sassuolo. In serata, alle 20.45, la Roma affronta il Cagliari allo stadio Olimpico, mentre il Torino ospita il Como.
Il programma completo di martedì:
- Ore 18.30 – Sassuolo-Lazio: diretta TV e streaming su DAZN.
- Ore 20.45 – Roma-Cagliari: diretta TV e streaming su DAZN.
- Ore 20.45 – Torino-Como: diretta su DAZN e Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Streaming su DAZN, NOW e Sky Go.
Mercoledì 28 ottobre: giocano Inter, Milan, Juventus e Napoli
La giornata più ricca di incontri sarà mercoledì 28 ottobre, con cinque partite. Alle 18.30 il Milan ospita il Bologna, il Parma affronta l’Udinese e l’Inter gioca sul campo del Venezia.
Alle 20.45 si disputano invece Genoa-Juventus e Monza-Napoli, due incontri che completano il programma delle grandi squadre impegnate nel turno.
Ecco tutte le partite e dove seguirle:
- Ore 18.30 – Milan-Bologna: diretta TV e streaming su DAZN.
- Ore 18.30 – Parma-Udinese: diretta TV e streaming su DAZN.
- Ore 18.30 – Venezia-Inter: diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Streaming su DAZN, NOW e Sky Go.
- Ore 20.45 – Genoa-Juventus: diretta TV e streaming su DAZN.
- Ore 20.45 – Monza-Napoli: diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Streaming su DAZN, NOW e Sky Go.
Giovedì 29 ottobre: Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta
La nona giornata di Serie A si concluderà giovedì 29 ottobre con le ultime due sfide. Alle 18.30 il Frosinone ospita il Lecce, mentre alle 20.45 la Fiorentina affronta l’Atalanta.
Entrambe le gare saranno visibili esclusivamente su DAZN.
- Ore 18.30 – Frosinone-Lecce: diretta TV e streaming su DAZN.
- Ore 20.45 – Fiorentina-Atalanta: diretta TV e streaming su DAZN.
Dove vedere la Serie A in diretta TV e streaming
Anche per la stagione 2026-2027, DAZN trasmette tutte le dieci partite di ogni giornata di Serie A, sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky.
Per il turno infrasettimanale del 27-29 ottobre, gli incontri disponibili anche su Sky Sport sono Torino-Como, Venezia-Inter e Monza-Napoli.
Gli abbonati DAZN potranno seguire tutte le partite attraverso l’app su smart TV, smartphone, tablet e dispositivi compatibili, oppure tramite il sito della piattaforma. Le tre gare trasmesse da Sky saranno disponibili anche in streaming su NOW e Sky Go, secondo le condizioni dei rispettivi abbonamenti.
Il calendario non concede molte pause alle squadre. Dopo il turno infrasettimanale, infatti, la decima giornata inizierà già sabato 31 ottobre, con il derby Milan-Inter alle 20.45. Domenica 1° novembre, sempre alle 20.45, sarà invece la volta di Juventus-Napoli, un altro appuntamento di rilievo del campionato.