Serie A, torna il turno infrasettimanale: tutte le partite, gli orari e dove vederle in TV e streaming

Roma, 27 ottobre 2026 – La Serie A torna subito in campo con il primo turno infrasettimanale della stagione 2026-2027. Da martedì 27 a giovedì 29 ottobre si disputano le dieci partite della nona giornata, con incontri distribuiti in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.45. Si comincia con Sassuolo-Lazio, mentre la Roma ospita il Cagliari all’Olimpico. Mercoledì spazio alle altre grandi del campionato: il Milan affronta il Bologna, l’Inter gioca a Venezia, la Juventus è attesa dal Genoa e il Napoli fa visita al Monza. Tutti gli incontri saranno trasmessi su DAZN, mentre tre saranno disponibili anche su Sky Sport e NOW.