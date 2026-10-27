Sinner: “Il corpo è l’unico avversario che non puoi battere. Devi seguire i consigli degli specialisti”

Quest’intervista è stata una lunga partita iniziata ad agosto e finita a ottobre all’atto dell’annuncio del suo stop. Tornerà, lo ha comunicato ieri, il 27 dicembre a Riad al Six Kings Slam. Sinner, cosa resta di un’estate passata a guardare il tennis lontano della rete? “Non ho fatto nulla di insolito –dice Jannik Sinner a ‘Repubblica’, se la domanda è cosa ho scoperto di nuovo in questo periodo lontano dai tornei la risposta è niente, ma senza annoiarmi. Sono andato a Monza a vedere la F1 e a Milano alla sfilata di Gucci, ho giocato un po’ di più alla Play e ho iniziato a leggere un libro di 600 pagine, ‘Io uccido’, di Giorgio Faletti. Fermo non ci sono mai stato, né ho voltato le spalle al tennis perché lui mi ha fatto del male. Anzi ho sempre lavorato molto sia in palestra che in campo e con i fisioterapisti. Pazienza è la parola giusta per questo periodo. Il corpo è l’unico avversario che non puoi battere, quando ti dice stop devi accettarlo e seguire i consigli degli specialisti”.