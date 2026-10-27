Sinner: “Il corpo è l’unico avversario che non puoi battere. Devi seguire i consigli degli specialisti”
Il numero uno al mondo torna ad allenarsi e sarà al Six Kings Slam, che l’ha visto trionfare due volte
Il cappuccio c’è ancora, la camminata dinoccolata pure. Quattro anni fa diceva che fuori dal campo «il rumore si spegne, anzi non esiste più». Quest’estate il rumore è arrivato da dentro: un ginocchio, il destro, ha detto no. Niente Canada, niente Cincinnati, niente New York, niente Asia, niente Atp Finals a Torino. L’ultimo Slam vincente è datato 12 luglio, sull’erba di Wimbledon. Poi il silenzio, interrotto da qualche video sui social, poche parole, sempre le stesse: non sono pronto.
Quest’intervista è stata una lunga partita iniziata ad agosto e finita a ottobre all’atto dell’annuncio del suo stop. Tornerà, lo ha comunicato ieri, il 27 dicembre a Riad al Six Kings Slam. Sinner, cosa resta di un’estate passata a guardare il tennis lontano della rete? “Non ho fatto nulla di insolito –dice Jannik Sinner a ‘Repubblica’, se la domanda è cosa ho scoperto di nuovo in questo periodo lontano dai tornei la risposta è niente, ma senza annoiarmi. Sono andato a Monza a vedere la F1 e a Milano alla sfilata di Gucci, ho giocato un po’ di più alla Play e ho iniziato a leggere un libro di 600 pagine, ‘Io uccido’, di Giorgio Faletti. Fermo non ci sono mai stato, né ho voltato le spalle al tennis perché lui mi ha fatto del male. Anzi ho sempre lavorato molto sia in palestra che in campo e con i fisioterapisti. Pazienza è la parola giusta per questo periodo. Il corpo è l’unico avversario che non puoi battere, quando ti dice stop devi accettarlo e seguire i consigli degli specialisti”.
(Fonte Adnkronos)
Foto ATP Tour/Facebook (da ATP Tour/Facebook)
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