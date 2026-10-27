Sud Pontino, al via il nuovo servizio di trasporto pubblico: ecco quando

Roma, 27 ottobre 2026 – Dal 30 ottobre parte il nuovo servizio di trasporto pubblico locale nel Sud Pontino. Venerdì entrerà ufficialmente in funzione l’ Unità di Rete 11 (UdR 11) , prevista dal piano di riorganizzazione e potenziamento dei collegamenti promosso dalla Regione Lazio . Il nuovo assetto interesserà 17 Comuni , da Fondi a Formia, passando per Gaeta, Terracina e Sabaudia.

L’attivazione rappresenta una nuova fase della riorganizzazione del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di rendere i collegamenti più integrati e rispondere alle esigenze di chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici per lavoro, studio e altri spostamenti.

La nuova rete interesserà i territori di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia e Terracina .

La società ha infatti annunciato che proseguiranno le attività di monitoraggio e ottimizzazione delle corse , con l’obiettivo di valutare il funzionamento del servizio e apportare eventuali modifiche in relazione alle necessità dei pendolari e dei cittadini.

“Dopo un lavoro di concertazione e ascolto, consegniamo ai cittadini e ai tanti pendolari dei 17 Comuni coinvolti un servizio di trasporto pubblico più moderno, efficiente e integrato. Il nostro impegno prosegue con un monitoraggio continuo, per perfezionare le corse e offrire collegamenti sempre più capillari e puntuali”.