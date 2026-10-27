MOBILITA'
Sud Pontino, al via il nuovo servizio di trasporto pubblico: ecco quando
Astral annuncia un monitoraggio delle corse e degli orari dopo l’avvio
Roma, 27 ottobre 2026 – Dal 30 ottobre parte il nuovo servizio di trasporto pubblico locale nel Sud Pontino. Venerdì entrerà ufficialmente in funzione l’Unità di Rete 11 (UdR 11), prevista dal piano di riorganizzazione e potenziamento dei collegamenti promosso dalla Regione Lazio. Il nuovo assetto interesserà 17 Comuni, da Fondi a Formia, passando per Gaeta, Terracina e Sabaudia.
L’attivazione rappresenta una nuova fase della riorganizzazione del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di rendere i collegamenti più integrati e rispondere alle esigenze di chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici per lavoro, studio e altri spostamenti.
Trasporto pubblico nel Sud Pontino, i 17 Comuni coinvolti
La nuova rete interesserà i territori di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia e Terracina.
Secondo quanto comunicato da Astral, l’attivazione del servizio arriva al termine di un percorso di confronto con le amministrazioni locali. Il lavoro di adeguamento dei collegamenti, tuttavia, non si concluderà con l’avvio della nuova Unità di Rete.
La società ha infatti annunciato che proseguiranno le attività di monitoraggio e ottimizzazione delle corse, con l’obiettivo di valutare il funzionamento del servizio e apportare eventuali modifiche in relazione alle necessità dei pendolari e dei cittadini.
“L’avvio dell’UdR 11 ‘Sud Pontino’ rappresenta una tappa fondamentale per la mobilità del nostro territorio”, ha dichiarato Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral Spa.
“Dopo un lavoro di concertazione e ascolto, consegniamo ai cittadini e ai tanti pendolari dei 17 Comuni coinvolti un servizio di trasporto pubblico più moderno, efficiente e integrato. Il nostro impegno prosegue con un monitoraggio continuo, per perfezionare le corse e offrire collegamenti sempre più capillari e puntuali”.
Nuove linee e orari: dove consultarli
Per conoscere nel dettaglio percorsi, programmi di esercizio e orari delle corse, i cittadini potranno consultare il portale ufficiale cliccando qui. Le informazioni complete saranno disponibili in concomitanza con l’avvio del servizio, previsto per venerdì 30 ottobre.
La pubblicazione degli orari consentirà agli utenti di verificare i collegamenti previsti nei rispettivi Comuni e organizzare gli spostamenti sulla base del nuovo assetto del trasporto pubblico locale.