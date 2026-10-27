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WTA di Tokyo, Jasmine Paolini sconfitta da Osaka: dice addio al torneo al primo turno

27 ottobre 2026 | 12:44
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di Redazione

Redazione

WTA di Tokyo, Jasmine Paolini sconfitta da Osaka: dice addio al torneo al primo turno

La tennista tricolore ha un bilancio di 22 vittorie e 19 sconfitte in stagione

Tokyo, 27 ottobre 2026 – Si ferma al primo turno la corsa di Jasmine Paolini al torneo Wta 500 di Tokyo (cemento indoor, montepremi 1.206.446 dollari), in corso di svolgimento all’Ariake Coliseum della metropoli nipponica. L’azzurra, numero 35 del mondo, cede alla giocatrice di casa Naomi Osaka, numero 18 del ranking Wta e settima testa di serie, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) in un’ora e 38 minuti. La trentenne toscana dopo un primo set nel quale fa la differenza un break subito all’ottavo game, spreca ben tre set point consecutivi nel dodicesimo gioco del secondo parziale per poi arrendersi al tie-brek per 7-5.

In stagione Paolini ha un bilancio (compresi i match di BJK Cup) di 22 vittorie e 19 sconfitte con i quarti sull’erba di Wimbledon (battuta dall’ucraina Marta Kostyuk), le semifinali sul cemento del “500” di Merida (sconfitta dalla spagnola Cristina Bucsa) e gli ottavi nel “1000” di Indian Wells (stoppata dall’australiana Talia Gibson) come migliori risultati.

(Fonte Adnkronos)

Foto Giampiero Sposito/FITP (da internazionalibnlditalia.com)

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