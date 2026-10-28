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ATP di Vienna, Musetti vince all’esordio con Tiafoe: conquista il secondo turno in tre set

28 ottobre 2026 | 21:36
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di Redazione

Redazione

ATP di Vienna, Musetti vince all’esordio con Tiafoe: conquista il secondo turno in tre set

Vienna, 28 ottobre 2026 – Esordio vincente per Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.797.985 euro). L’azzurro, numero 26 del mondo e reduce dal trionfo di domenica scorsa al torneo Atp 250 di Lione, supera lo statunitense Frances Tiafoe, numero 9 del ranking Atp e quarta testa di serie del tabellone austriaco, con il punteggio di 7-6 (8-6), 7-5 in due ore e sette minuti.

Il momento decisivo della partita arriva nel tie-break del primo set dove il toscano sotto 6-4, salva due set point, vince 4 punti di fila e se lo aggiudica per 8-6. Nel secondo parziale l’azzurro piazza il break sul 5-5 strappando a 15 il servizio a Tiafoe per poi chiudere 7-5 con un turno di battuta vinto a zero. Musetti affronterà domani nel secondo turno il britannico, Arthur Fery, numero 35 del mondo e semifinalista quest’anno a Wimbledon.

(Fonte Adnkronos)

Foto Fitp Tennis – Facebook

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