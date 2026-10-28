Auto fantasma, il nuovo filtro scatta oltre 20 veicoli: Isee o attività documentata
Il nuovo Codice della strada introduce una presunzione di intestazione simulata oltre 20 veicoli M1: richiesti Isee o attività documentata.
Il nuovo Codice della strada introduce un filtro contro le intestazioni fittizie di veicoli. Quando una persona fisica già intestataria di almeno 20 veicoli di categoria M1 chiede di immatricolarne un altro, deve dimostrare una capacità economica adeguata oppure fornire una giustificazione prevista dalla norma.
La soglia e le alternative
La presunzione di intestazione simulata può essere superata presentando un Isee superiore a 50.000 euro. In alternativa, l’interessato deve provare che i veicoli sono destinati a un’attività economica oppure ad attività di volontariato svolte da un’associazione iscritta al Runts, il Registro unico nazionale del Terzo settore.
La categoria M1 comprende le automobili a uso personale con fino a otto posti oltre quello del conducente. La regola riguarda la richiesta di immatricolazione del veicolo successivo alla soglia, non la semplice intestazione di un numero elevato di automobili.
Il fenomeno dei prestanome e le verifiche
La misura interviene sul fenomeno dei prestanome professionali: persone in condizioni di povertà, senza fissa dimora o con redditi nulli, alle quali vengono fittiziamente intestate decine o centinaia di vetture. Tra i casi citati nella cronaca c’è quello di un sessantacinquenne senza fissa dimora risultato intestatario di 914 veicoli.
Le cosiddette auto fantasma sono utilizzate dalle organizzazioni criminali come strumento logistico e operativo: l’intestazione a terzi rende più difficile identificare i responsabili e ostacola le indagini su reati stradali e traffici illeciti.
Il numero dei veicoli intestati a una persona sarà accertato tramite l’Archivio nazionale dei veicoli. Spetterà al richiedente presentare la documentazione e le dichiarazioni necessarie a dimostrare le ragioni dell’intestazione.
I controlli sull’Isee, sull’attività economica o sull’iscrizione al Runts si baseranno sulle informazioni già presenti negli archivi e sui documenti prodotti. Gli uffici, secondo il testo normativo, non dovranno svolgere autonome attività investigative per ottenere questi riscontri.
Operatori e associazioni
Il filtro potrà riguardare anche piccoli proprietari con flotte numerose, operatori del noleggio a breve e lungo termine e associazioni di volontariato che impiegano più veicoli. La misura richiede procedure chiare per distinguere chi gestisce i mezzi per attività economiche o sociali da chi li utilizza come schermo per attività illecite.
La norma favorisce inoltre la cooperazione tra banche dati fiscali, anagrafiche e dei veicoli, ma può aumentare la complessità nella gestione delle richieste e nella tutela della privacy degli interessati.
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