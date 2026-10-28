Bolelli – Vavassori volano all’ATP Finals di Torino: è la terza volta consecutiva

Il doppio azzurro di Coppa Davis , composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori prenderanno parte alle Nitto Atp Finals , per il terzo anno consecutivo . La certezza è arrivata grazie al successo su Alexander Zverev e Marcelo Melo al primo turno all’ATP 500 di Vienna in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-2.

L’anno scorso i due azzurri hanno raggiunto la prima semifinale per una coppia italiana in doppio maschile. In stagione, Bolelli e Vavassori hanno vinto l’Atp 500 di Rotterdam e due titoli nei Masters 1000, a Miami e agli Internazionali d’Italia.