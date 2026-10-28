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Bolelli – Vavassori volano all’ATP Finals di Torino: è la terza volta consecutiva

28 ottobre 2026 | 21:54
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di Redazione

Redazione

Bolelli – Vavassori volano all’ATP Finals di Torino: è la terza volta consecutiva

Gli Azzurri della Coppa Davis hanno vinto nel doppio a Vienna. Arrivano punti preziosi nel Ranking

Il doppio azzurro di Coppa Davis, composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori prenderanno parte alle Nitto Atp Finals, per il terzo anno consecutivo. La certezza è arrivata grazie al successo su Alexander Zverev e Marcelo Melo al primo turno all’ATP 500 di Vienna in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-2.

L’anno scorso i due azzurri hanno raggiunto la prima semifinale per una coppia italiana in doppio maschile. In stagione, Bolelli e Vavassori hanno vinto l’Atp 500 di Rotterdam e due titoli nei Masters 1000, a Miami e agli Internazionali d’Italia.

(Fonte Adnkronos)

Foto Francesca Grana/FITP (da internazionalibnlditalia.com)

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