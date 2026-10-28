LA SENTENZA
Case popolari a Fiumicino: esclusa dalla graduatoria per occupazione abusiva, il Tar blocca tutto
L’occupazione senza titolo le costa l’esclusione dalla graduatoria per un alloggio pubblico. Ma il caso arriva davanti ai giudici amministrativi e la vicenda prende una piega diversa
Fiumicino, 28 ottobre 2026 – Con la sentenza depositata il 28 settembre 2026, la Quinta Sezione Ter del Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato contro il Comune di Fiumicino e l’Ater della Provincia di Roma, disponendo l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto di ragione, della graduatoria stessa.
La vicenda trae origine dalla domanda presentata nel gennaio 2024 per accedere al bando comunale di assegnazione. Nelle more dell’istruttoria, nel settembre dello stesso anno, la polizia locale aveva contestato alla richiedente la detenzione senza titolo dell’immobile in cui viveva, irrogando una sanzione di 21.666,66 euro con contestuale intimazione di rilascio. Successivamente, l’ente locale aveva formalizzato il rigetto dell’istanza di ammissione, indicando nell’occupazione abusiva la causa ostativa all’inserimento negli elenchi.
La mancata applicazione della deroga regionale
Il collegio giudicante ha ritenuto fondato il vizio di carenza di istruttoria e di motivazione sollevato dalla difesa.
La normativa quadro regionale preclude di norma l’accesso alle graduatorie a chi abbia occupato alloggi pubblici senza titolo, ma la legge regionale del Lazio numero 1 del 2020 ha introdotto una specifica eccezione per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Tale disciplina consente la partecipazione ai bandi ai nuclei che abbiano occupato l’immobile dopo il 23 maggio 2014 ed entro l’entrata in vigore della legge del 2020, a condizione che raggiungano una collocazione utile per l’assegnazione entro ventiquattro mesi dall’approvazione delle graduatorie.
Dai riscontri anagrafici esaminati dal tribunale, l’occupazione dell’alloggio a Fiumicino rientrava nella finestra temporale contemplata dalla norma.
Le omissioni contestate all’amministrazione comunale
Nel provvedimento impugnato, il Comune di Fiumicino si è limitato ad applicare il divieto generale previsto per le occupazioni abusive, omettendo di verificare e motivare se ricorressero i presupposti per applicare la deroga di settore.
L’interessata aveva fatto presente la sussistenza dei requisiti, evidenziando condizioni personali e reddituali che avrebbero comportato l’attribuzione di un punteggio idoneo alla graduazione utile.
L’accoglimento della censura istruttoria ha portato all’annullamento degli atti impugnati per la parte d’interesse, lasciando salvi i futuri provvedimenti dell’ente locale che dovrà ora riesaminare la posizione alla luce delle prescrizioni fissate dalla magistratura amministrativa.