Case popolari a Fiumicino: esclusa dalla graduatoria per occupazione abusiva, il Tar blocca tutto

Fiumicino, 28 ottobre 2026 – Con la sentenza depositata il 28 settembre 2026, la Quinta Sezione Ter del Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato contro il Comune di Fiumicino e l’Ater della Provincia di Roma, disponendo l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto di ragione, della graduatoria stessa.