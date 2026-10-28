Civitavecchia, torna il Centro per l’Impiego: sedi, orari e servizi

Civitavecchia, 28 ottobre 2026 – Dopo anni di assenza, il Centro per l’Impiego torna a Civitavecchia. Il servizio sarà nuovamente operativo in città a partire da novembre, con due sedi in viale Togliatti e in viale della Vittoria. L’inaugurazione è fissata per lunedì 9 novembre 2026, segnando il ritorno di un presidio pubblico per l’occupazione che negli anni scorsi era stato trasferito fuori dal territorio comunale.

Il ripristino del servizio arriva al termine di un percorso amministrativo avviato all’inizio del 2025, quando il Comune aveva formalizzato, attraverso un primo atto di indirizzo, l’obiettivo di riportare il Centro per l’Impiego a Civitavecchia. Sono seguite le procedure per individuare gli immobili idonei, gli interventi sui locali e il confronto con la Regione Lazio, competente per il servizio e responsabile delle risorse necessarie alla sua riattivazione.

Centro per l’Impiego, due sedi per orientamento e riqualificazione professionale

Il ritorno del Centro per l’Impiego assume un’importanza particolare nel momento in cui Civitavecchia si prepara ad affrontare la transizione del proprio polo energetico. Il progressivo superamento delle attività legate alla produzione energetica tradizionale pone infatti la questione della tutela dell’occupazione e della necessità di accompagnare i lavoratori verso nuove opportunità professionali.

L’auspicio dell’amministrazione è che le due sedi possano diventare un riferimento per i cittadini in cerca di occupazione e per i lavoratori interessati da processi di trasformazione produttiva, attraverso attività di orientamento, aggiornamento delle competenze e riqualificazione professionale.

“Il ritorno del Centro per l’Impiego è una buona notizia per Civitavecchia, e arriva dopo un lavoro paziente che questa amministrazione porta avanti da inizio mandato”, dichiara il sindaco Marco Piendibene. “Riportare in città un presidio per il lavoro, dopo anni, significa restituire ai cittadini un servizio essenziale, proprio mentre ci prepariamo alla transizione del polo energetico. Abbiamo fatto la nostra parte individuando le soluzioni sul territorio, e le risorse messe a disposizione dalla Regione ci consentono oggi di arrivare al traguardo. È così, con costanza e senza clamore, che si costruiscono i risultati per una città”.

Anche l’assessore al Lavoro Piero Alessi sottolinea il significato della riapertura, soprattutto in relazione alle esigenze occupazionali del territorio.

“Il lavoro è la cosa che conta di più, e riportare in città il Centro per l’Impiego è un risultato a cui tenevamo”, afferma Alessi. “Ci siamo impegnati fin dall’inizio, passo dopo passo, individuando le sedi e tenendo il filo con la Regione. Due sedi danno al servizio una presenza concreta in città. Nei prossimi mesi, un centro per l’impiego pienamente operativo potrà fare la differenza per molti lavoratori, nei percorsi di orientamento e riqualificazione”.

Civitavecchia, il percorso per riportare il servizio in città

Il ritorno del Centro per l’Impiego è stato possibile attraverso un lavoro che ha coinvolto diversi settori dell’amministrazione comunale, dall’individuazione degli immobili alla predisposizione delle sedi destinate a ospitare gli uffici.

Un percorso ricordato anche dall’assessore all’Urbanistica e al Commercio Giancarlo Cangani, che ha riconosciuto il contributo del suo predecessore, Enzo D’Antò, nelle prime fasi dell’iniziativa.

“Il ritorno del Centro per l’Impiego passa anche dal lavoro sui locali, cominciato prima di me”, dichiara Cangani. “Voglio ringraziare Enzo D’Antò, che mi ha preceduto all’Urbanistica e che su questo dossier ha avviato un percorso arrivato oggi a compimento. È la prova che, quando un’amministrazione lavora con continuità, al di là delle persone, i risultati per la città arrivano”.