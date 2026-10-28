Da Fiumicino a Ladispoli, dal 1° al 4 novembre, cerimonie e bus per i cimiteri sul litorale: tutti gli orari

Roma, 28 ottobre 2026 – Fiumicino, Civitavecchia e Ladispoli si preparano alle ricorrenze dei primi giorni di novembre, tra commemorazioni istituzionali, cerimonie in memoria dei Caduti e collegamenti straordinari con i cimiteri. Il calendario degli appuntamenti interessa tre Comuni del litorale romano: a Fiumicino e Ladispoli, mercoledì 4 novembre 2026, si celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, mentre a Civitavecchia, domenica 1 e lunedì 2 novembre, saranno potenziati i servizi di trasporto pubblico per agevolare gli spostamenti verso i cimiteri cittadini.

Un programma che coinvolgerà amministratori locali, rappresentanti istituzionali, studenti e cittadini, con iniziative dedicate alla memoria e modifiche alla viabilità del trasporto pubblico per consentire di raggiungere più facilmente i luoghi di commemorazione dei defunti.

Fiumicino, tre cerimonie per il 4 novembre: luoghi e orari

Il Comune di Fiumicino celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con tre cerimonie commemorative e la deposizione di corone d’alloro presso i monumenti dedicati ai Caduti. Gli appuntamenti si svolgeranno nella mattinata di mercoledì 4 novembre, coinvolgendo Fiumicino, Maccarese e Palidoro.

La prima cerimonia è prevista alle ore 11 a Fiumicino, in piazza G.B. Grassi, alla presenza del sindaco Mario Baccini. Alle 11.30 le celebrazioni proseguiranno a Maccarese, in viale di Castel San Giorgio 302, dove sarà presente la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Giovanna Onorati.

L’ultimo appuntamento è fissato per le 12.15 a Palidoro, in piazza SS. Filippo e Giacomo. A deporre la corona d’alloro sarà il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini.

Le tre iniziative rappresentano l’omaggio dell’amministrazione comunale ai Caduti e il riconoscimento del servizio prestato dalle donne e dagli uomini delle Forze Armate.

Ladispoli, alzabandiera e studenti protagonisti della commemorazione

Anche Ladispoli celebrerà il 4 novembre con una cerimonia pubblica in piazzale dei Caduti, alla quale la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il raduno è previsto alle 10.45, mentre la cerimonia ufficiale inizierà alle 11.30. Il programma comprende l’alzabandiera, la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, un momento di preghiera e il Silenzio d’ordinanza, eseguito dalla Fanfara dei Bersaglieri.

Uno spazio particolare sarà riservato agli studenti degli istituti scolastici, che parteciperanno attraverso la lettura di poesie, temi e riflessioni dedicati alla ricorrenza. Seguirà la lettura del messaggio del presidente della Repubblica.

Il programma prevede inoltre un omaggio alle vittime di Nassiriya, con una deposizione floreale da parte del sindaco Alessandro Grando. Il primo cittadino rivolgerà anche un saluto istituzionale ai partecipanti.

La conclusione è prevista alle ore 12.30.

Civitavecchia, autobus potenziati per i cimiteri l’1 e il 2 novembre

In occasione di Ognissanti, domenica 1° novembre, e della Commemorazione dei defunti, lunedì 2 novembre, Civitavecchia Servizi Pubblici ha annunciato il potenziamento straordinario dei collegamenti autobus verso i cimiteri cittadini.

Le modifiche interesseranno le linee 4 e 5, con percorsi e orari dedicati per favorire gli spostamenti verso il Cimitero Nuovo e il Cimitero Vecchio.

Domenica 1° novembre, la Linea 5 festiva sarà interamente sostituita dalla Linea 4/5 Festiva per tutta la giornata. Il percorso partirà dalla Stazione, attraverserà piazza Vittorio Emanuele, via XVI Settembre e via Braccianese Claudia, raggiungendo il Nuovo Cimitero. Proseguirà poi attraverso via Tirso, via Monteverdi, via Rossini, Borgata Aurelia, via Aurelia Nord, via di Sant’Agostino, il Centro Nato nelle corse previste, via Fontanatetta e località La Scaglia, per raggiungere il Vecchio Cimitero e rientrare alla Stazione passando per via Tarquinia, via XVI Settembre e piazza Vittorio Emanuele.

Le partenze dalla Stazione sono programmate alle:

08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00.

Le corse delle 8.00, 11.00, 15.00 e 19.00 transiteranno anche dal Centro Nato. Il passaggio all’interno del Nuovo Cimitero sarà invece effettuato alle 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00 e 16.00.

Lunedì 2 novembre sarà la Linea 4 a seguire un itinerario speciale per collegare entrambe le strutture cimiteriali. Il percorso partirà dalla Stazione, proseguendo lungo viale della Vittoria, viale Guido Baccelli, via Roma, via Terme di Traiano, via Pecorelli e via Braccianese Claudia, fino al Nuovo Cimitero. Attraverserà quindi via Tirso e Borgata Aurelia, raggiungendo il Vecchio Cimitero attraverso via Aurelia Nord, prima di rientrare alla Stazione percorrendo via Tarquinia, via Braccianese Claudia, via Pecorelli, via Terme di Traiano, via Roma, viale Baccelli e viale della Vittoria.

Le partenze dalla Stazione del 2 novembre sono fissate alle:

08.30 – 09.30 – 10.30 – 11.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30.

Le prime sei corse, dalle 8.30 alle 16.30, effettueranno il passaggio all’interno del Nuovo Cimitero.