Di Pietro tra le ipotesi per il Csm, Forza Italia: “Non lo voteremo mai”

L’ex pm di Mani Pulite si candida al Consiglio superiore della magistratura e incontra Donzelli. Costa e Craxi pongono il veto, mentre oggi il Parlamento vota per i dieci membri laici

Roma, 28 ottobre 2026 – Il nome di Antonio Di Pietro irrompe nella partita per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura e apre un nuovo fronte di tensione nel centrodestra. L’ex pubblico ministero simbolo di Mani Pulite ha presentato la propria candidatura per uno dei dieci posti riservati ai componenti laici del Csm. Un’ipotesi sulla quale Fratelli d’Italia starebbe valutando un possibile sostegno, ma che ha già incontrato il veto di Forza Italia.

La vicenda emerge alla vigilia della riunione del Parlamento in seduta comune, convocato oggi, 28 ottobre alle 16.30, per eleggere i dieci membri laici dell’organo di autogoverno della magistratura. Una votazione che, secondo le indiscrezioni parlamentari, potrebbe concludersi con un nulla di fatto: nella maggioranza non sarebbe stata ancora raggiunta un’intesa sui nomi e i partiti del centrodestra potrebbero optare per la scheda bianca.

Di Pietro al Csm, il pranzo con Donzelli e l’ipotesi Fratelli d’Italia

La candidatura di Antonio Di Pietro non è soltanto un’indiscrezione: il suo nome compare nell’elenco ufficiale pubblicato dalla Camera dei deputati, con una candidatura presentata direttamente dall’interessato il 12 ottobre 2026.

A suscitare attenzione sono stati soprattutto i suoi contatti politici. Nella giornata di ieri, 27 ottobre, l’ex magistrato è stato visto nel Transatlantico di Montecitorio e ha incontrato a pranzo Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia.

L’incontro ha alimentato le voci su un possibile sostegno del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al momento, tuttavia, non risulta un’investitura ufficiale: la candidatura resta un’iniziativa personale dell’ex pm e l’eventuale appoggio di FdI è ancora oggetto di valutazione.

Di Pietro, già ministro e fondatore dell’Italia dei Valori, ha rivendicato il carattere trasversale della propria candidatura, spiegando di averla presentata ritenendo di possedere i requisiti richiesti e di essere a disposizione del Parlamento, senza legarsi a una specifica forza politica.

Forza Italia contro Di Pietro: “Nessun margine di trattativa”

Se Fratelli d’Italia mantiene aperta l’ipotesi, Forza Italia ha già assunto una posizione netta. A chiudere la porta all’ex magistrato sono stati i capigruppo azzurri di Camera e Senato, Enrico Costa e Stefania Craxi, attraverso una nota congiunta.

“Forza Italia non voterà Antonio Di Pietro quale membro del CSM. Non è una questione nominale, ma di principio”, dichiarano i due esponenti.

Il giudizio politico di Costa e Craxi riguarda soprattutto il ruolo svolto dall’ex pubblico ministero durante la stagione di Mani Pulite, che i rappresentanti di Forza Italia considerano incompatibile con le funzioni di garanzia attribuite al Consiglio superiore della magistratura.

“La storia di Di Pietro, simbolo di una stagione in cui la giustizia si è fatta strumento di lotta politica e la gogna mediatica ha preso il posto del giusto processo, facendo strame del diritto, è incompatibile con l’organo chiamato a garantire l’autonomia, l’equilibrio e la terzietà della magistratura”.

La conclusione della nota non lascia spazio, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, a possibili mediazioni: “Noi siamo e restiamo garantisti e non possiamo affidare il governo autonomo dei magistrati a chi ha incarnato l’esatto contrario. Su questo non ci sono margini di trattativa”.

La contrarietà degli azzurri rende più complessa la ricerca di un accordo all’interno della coalizione di governo, soprattutto qualora Fratelli d’Italia decidesse effettivamente di sostenere Di Pietro.

Elezione del Csm, perché il voto rischia di andare a vuoto

La votazione di oggi riguarda i dieci componenti laici del Csm, scelti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale.

Il meccanismo elettorale impone una maggioranza qualificata: nei primi due scrutini sono necessari i voti dei tre quinti dell’Assemblea, mentre dal terzo scrutinio è sufficiente raggiungere i tre quinti dei votanti.

Un sistema che rende particolarmente importante la ricerca di un’intesa tra i gruppi parlamentari. Le trattative riguardano non soltanto le singole candidature, ma anche la distribuzione dei posti tra maggioranza e opposizione.

L’ipotesi di una prima votazione senza eletti appare dunque legata alla difficoltà di trovare un accordo complessivo. In questo quadro, la candidatura di Di Pietro aggiunge un ulteriore elemento di divisione: da un lato la possibilità che Fratelli d’Italia ne sostenga l’ingresso nel Consiglio, dall’altro il rifiuto esplicito di Forza Italia.