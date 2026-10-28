Fiumicino, Casa Famiglia “Dopo di Noi”: aperte le domande, ecco come fare

Pubblicato l’avviso per formare la graduatoria di accesso alla struttura residenziale. Il servizio è rivolto ai cittadini con disabilità fisica residenti nel Comune. Requisiti, scadenze e modalità di presentazione delle richieste

Fiumicino, 28 ottobre 2026 – Un’opportunità di assistenza e autonomia per le persone con disabilità e un sostegno alle famiglie. Il Comune di Fiumicino ha pubblicato l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale accesso alla Casa Famiglia “Dopo di Noi”, la struttura socio-assistenziale destinata ad accogliere adulti con disabilità in un ambiente organizzato sul modello familiare. Le domande dovranno essere presentate entro il 9 novembre 2026.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti nel territorio comunale con disabilità fisica, ai sensi della Legge 104/1992. L’obiettivo è individuare i potenziali beneficiari di un servizio residenziale pensato per favorire l’autonomia personale e offrire un contesto di vita protetto, nel rispetto delle esigenze individuali.

Casa Famiglia “Dopo di Noi”, come funziona il servizio

La Casa Famiglia “Dopo di Noi” è una struttura residenziale socio-assistenziale che riproduce, per quanto possibile, le caratteristiche della vita in famiglia. Non si tratta soltanto di un luogo di accoglienza, ma di un ambiente nel quale le persone con disabilità possono essere accompagnate nelle attività quotidiane, sviluppando e mantenendo le proprie capacità di autonomia.

Il modello prevede il rispetto delle necessità di ciascun ospite, con il sostegno alle iniziative individuali e la possibilità di partecipare ad attività comuni. L’intento è offrire un’esperienza abitativa che favorisca la socializzazione e la gestione della quotidianità in un contesto tutelato.

“Intendiamo offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie un’ulteriore opportunità di sostegno, attraverso un percorso che mette al centro le esigenze individuali e il diritto a una vita il più possibile autonoma”, sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Monica Picca.

“Il ‘Dopo di Noi’ rappresenta un tema particolarmente delicato per tante famiglie, che devono poter contare sulla vicinanza delle istituzioni e su risposte concrete. Il nostro impegno è continuare a lavorare per rafforzare i servizi e accompagnare le persone più fragili nelle diverse fasi della vita”, aggiunge l’assessore.

Come presentare domanda entro il 9 novembre

Per partecipare alla procedura è necessario presentare la richiesta entro e non oltre lunedì 9 novembre 2026, utilizzando esclusivamente uno dei canali indicati dal Comune.

Le domande possono essere consegnate presso:

Ufficio Protocollo Generale del Comune di Fiumicino , in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78 , aperto il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 .

, in , aperto il martedì e il giovedì dalle . Ufficio Protocollo dei Servizi sociali, in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 10, aperto il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

In alternativa, la documentazione può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

L’amministrazione precisa che non saranno accettate domande inviate attraverso modalità differenti da quelle previste nell’avviso.

Per verificare tutti i requisiti di ammissione, conoscere i documenti da allegare e compilare correttamente la richiesta, gli interessati dovranno consultare l’avviso pubblico e i relativi allegati messi a disposizione dal Comune.