Fiumicino, l’Auditorium del Mare prende forma: nuovo incarico da 63mila euro per l’ex centrale Enel

Fiumicino, 28 ottobre 2026 – Un nuovo passaggio amministrativo per la trasformazione dell’ex centrale Enel di Fiumicino nell’Auditorium del Mare . Il Comune ha affidato un incarico professionale da 62.805,60 euro complessivi per il supporto tecnico alla direzione dei lavori relativi al primo lotto dell’intervento. Il provvedimento, approvato con la determinazione dirigenziale numero 5520 del 28 ottobre 2026 , si inserisce nel percorso avviato per la riqualificazione dell’immobile e la sua futura destinazione a spazio culturale.

L’incarico è stato assegnato all’ ingegnere Matteo Moscatelli , già coinvolto nella progettazione dell’opera, che assumerà il ruolo di direttore operativo a supporto dell’Ufficio di Direzione Lavori. Una figura tecnica incaricata di affiancare il direttore dei lavori nella verifica della documentazione e nelle attività connesse all’esecuzione dell’intervento.

La riqualificazione dell’ ex centrale Enel è inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 del Comune di Fiumicino. Il primo lotto prestazionale riguarda, in particolare, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e il completamento delle opere strutturali dell’edificio.

Il percorso amministrativo ha già attraversato diverse tappe. Il 16 giugno 2025 il Comune aveva affidato a Moscatelli l’adeguamento del progetto esecutivo di variante strutturale, sviluppato attraverso la metodologia BIM , che permette di gestire digitalmente le informazioni tecniche relative all’edificio.

Successivamente, il 24 ottobre 2025 , la Giunta comunale aveva approvato il nuovo progetto esecutivo per gli interventi strutturali.

Nel corso del 2026 sono stati compiuti ulteriori passaggi: il 7 luglio è stato aggiudicato l’appalto per l’esecuzione dei lavori, mentre il 14 settembre è stato sottoscritto il relativo contratto.