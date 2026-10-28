LA DETERMINA
Fiumicino, l’Auditorium del Mare prende forma: nuovo incarico da 63mila euro per l’ex centrale Enel
Il Comune affida il supporto alla direzione dei lavori per il primo lotto dell’intervento
Fiumicino, 28 ottobre 2026 – Un nuovo passaggio amministrativo per la trasformazione dell’ex centrale Enel di Fiumicino nell’Auditorium del Mare. Il Comune ha affidato un incarico professionale da 62.805,60 euro complessivi per il supporto tecnico alla direzione dei lavori relativi al primo lotto dell’intervento. Il provvedimento, approvato con la determinazione dirigenziale numero 5520 del 28 ottobre 2026, si inserisce nel percorso avviato per la riqualificazione dell’immobile e la sua futura destinazione a spazio culturale.
L’incarico è stato assegnato all’ingegnere Matteo Moscatelli, già coinvolto nella progettazione dell’opera, che assumerà il ruolo di direttore operativo a supporto dell’Ufficio di Direzione Lavori. Una figura tecnica incaricata di affiancare il direttore dei lavori nella verifica della documentazione e nelle attività connesse all’esecuzione dell’intervento.
Auditorium del Mare, a che punto è il progetto
La riqualificazione dell’ex centrale Enel è inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 del Comune di Fiumicino. Il primo lotto prestazionale riguarda, in particolare, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e il completamento delle opere strutturali dell’edificio.
Un intervento che rappresenta una fase necessaria del più ampio progetto di trasformazione dell’immobile in Auditorium del Mare, ma che non coincide ancora con il completamento dell’intera struttura culturale.
Il percorso amministrativo ha già attraversato diverse tappe. Il 16 giugno 2025 il Comune aveva affidato a Moscatelli l’adeguamento del progetto esecutivo di variante strutturale, sviluppato attraverso la metodologia BIM, che permette di gestire digitalmente le informazioni tecniche relative all’edificio.
Successivamente, il 24 ottobre 2025, la Giunta comunale aveva approvato il nuovo progetto esecutivo per gli interventi strutturali.
Nel corso del 2026 sono stati compiuti ulteriori passaggi: il 7 luglio è stato aggiudicato l’appalto per l’esecuzione dei lavori, mentre il 14 settembre è stato sottoscritto il relativo contratto.
Con la determinazione del 10 luglio 2026, inoltre, il Comune aveva nominato Mauro Rosatelli, dirigente dell’Area Lavori pubblici e manutenzioni, direttore dei lavori dell’intervento, prevedendo la necessità di affiancargli un ufficio di supporto tecnico.
Un incarico da oltre 62mila euro per la direzione dei lavori
Il nuovo provvedimento riguarda proprio l’organizzazione di questo supporto specialistico, ritenuto necessario in vista delle attività di cantiere. Secondo quanto riportato nella determinazione, il Comune aveva effettuato una ricognizione interna per individuare personale con competenze adeguate in materia di ingegneria strutturale e antisismica, senza trovare figure disponibili a svolgere le attività richieste nell’ambito della dotazione organica dell’area competente.
Da qui la decisione di ricorrere a un professionista esterno. La scelta è ricaduta su Matteo Moscatelli, già responsabile dell’adeguamento della progettazione esecutiva. L’amministrazione motiva l’affidamento con la conoscenza già acquisita dal tecnico delle caratteristiche dell’intervento, delle criticità strutturali e delle prescrizioni di sicurezza.
Secondo il Comune, affidare il nuovo incarico allo stesso professionista permette di garantire continuità tecnica e di evitare ulteriori tempi necessari per trasferire a un diverso soggetto tutte le informazioni relative al progetto.
L’assegnazione è avvenuta attraverso una trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA), nell’ambito delle procedure di affidamento diretto previste dal Codice dei contratti pubblici.
L’offerta presentata è stata di 49.500 euro, rispetto a una base di trattativa di 49.959,81 euro. Aggiungendo il contributo previdenziale del 4% e l’Iva del 22%, l’importo complessivo raggiunge 62.805,60 euro, finanziati attraverso le risorse già impegnate nel bilancio comunale 2026 per la realizzazione dell’Auditorium del Mare.
Il direttore operativo affiancherà l’Ufficio di Direzione Lavori nelle verifiche tecniche e documentali, mentre la responsabilità del controllo e delle decisioni sull’esecuzione dell’opera resterà al direttore dei lavori Mauro Rosatelli.