Fiumicino, parte la rivoluzione del trasporto pubblico: dal 30 novembre cambia la rete degli autobus

Fiumicino, 28 ottobre 2026 – Il trasporto pubblico locale di Fiumicino si prepara a cambiare gestione e organizzazione. La Regione Lazio ha comunicato che lunedì 30 novembre 2026 è previsto l’avvio della nuova Unità di Rete numero 1 “Tirreno Nord”, il sistema destinato a riorganizzare i collegamenti su gomma in un’ampia porzione del territorio tra le province di Roma e Viterbo. Una novità che riguarderà complessivamente 18 Comuni, compreso Fiumicino, e che segnerà il passaggio dall’attuale modello di gestione locale a una rete coordinata su scala sovracomunale.

La data arriva dopo una serie di rinvii che hanno accompagnato il percorso di attivazione del servizio. Per gli utenti, tuttavia, il cambiamento non è ancora completamente definito: percorsi, orari, collegamenti e modalità operative saranno comunicati ufficialmente nelle prossime settimane. Il 30 novembre rappresenta quindi la nuova data prevista per la partenza, non la conferma che tutte le modifiche siano già operative o definitive.

Cos’è l’Unità di Rete Tirreno Nord e come funzionerà

La riorganizzazione rientra nel progetto regionale delle Unità di Rete (UdR), attraverso il quale il Lazio ha suddiviso il territorio in undici ambiti geografici per gestire in maniera coordinata il trasporto pubblico locale.

Il principio è superare una parte della frammentazione tra i servizi comunali, organizzando i collegamenti secondo bacini territoriali più ampi. In questo modo, la programmazione delle corse non dovrebbe rispondere soltanto alle necessità del singolo Comune, ma tenere conto anche degli spostamenti tra località vicine e delle connessioni con le principali infrastrutture di trasporto.

L’UdR 1 “Tirreno Nord” interessa il quadrante settentrionale del litorale laziale e parte dell’entroterra, comprendendo territori che presentano esigenze di mobilità differenti: dai centri costieri alle località più interne, fino ai principali poli di lavoro e ai nodi ferroviari.

Il nuovo modello è promosso dalla Regione Lazio e coordinato da Astral, società regionale alla quale sono affidate le funzioni di gestione dei contratti di servizio e di programmazione della rete. L’esercizio del Tirreno Nord è stato aggiudicato alla società Bus International Service, nell’ambito di un affidamento pluriennale.

L’obiettivo della riforma è migliorare l’integrazione tra i diversi collegamenti, favorendo l’accesso alle scuole, ai luoghi di lavoro, ai servizi pubblici e ai punti di interscambio con il trasporto ferroviario e le altre linee automobilistiche.

Si tratta, però, degli obiettivi del nuovo sistema: l’effettivo miglioramento del servizio dipenderà dai percorsi, dalle frequenze e dalle coincidenze che saranno garantiti.

Fiumicino, il nodo delle corse e delle risorse aggiuntive

Per Fiumicino il cambiamento assume un significato particolare. Il territorio comunale è molto esteso e comprende località distanti tra loro, con necessità di collegamento che non si esauriscono negli spostamenti verso il centro cittadino.

La riorganizzazione ha già alimentato un confronto sulle percorrenze previste e sulla capacità della nuova rete di garantire una copertura adeguata.

Nei mesi scorsi, l’assessore comunale ai Trasporti Angelo Caroccia aveva segnalato il rischio di una forte riduzione del chilometraggio rispetto al servizio precedente. Secondo i dati richiamati dall’amministrazione, si sarebbe potuti passare da oltre 2,3 milioni di chilometri annui a circa 1,1 milioni inizialmente previsti nel nuovo assetto.

Da qui la necessità, sostenuta dal Comune, di integrare le risorse regionali con finanziamenti propri per mantenere un livello di servizio adeguato alle caratteristiche del territorio.

Un passaggio è arrivato a settembre, quando la Regione Lazio ha approvato il potenziamento del trasporto pubblico locale di Fiumicino attraverso servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi regionali.

Il meccanismo prevede che le corse integrative siano finanziate interamente dal Comune, senza ridurre le risorse già assegnate dalla Regione. L’ampliamento dell’offerta dovrà essere inserito nel contratto gestito da Astral attraverso una convenzione che ne definisca le condizioni economiche e operative.