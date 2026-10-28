Fiumicino, riapre lo Sportello Impresa: consulenze per aziende e startup

Il Comune riattiva il servizio di assistenza per imprenditori e professionisti. Supporto su finanziamenti, business plan, fisco e accesso al credito

Fiumicino, 28 ottobre 2026 – Un punto di riferimento per chi vuole aprire un’attività, sviluppare un’impresa o accedere a finanziamenti e agevolazioni. Il Comune di Fiumicino annuncia la riattivazione dello Sportello Impresa, il servizio di orientamento e assistenza dedicato alle piccole e medie aziende, ai lavoratori autonomi, ai professionisti e a chi intende avviare un nuovo progetto imprenditoriale. Lo sportello sarà operativo negli uffici comunali di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Mario Baccini, punta a offrire un supporto specialistico alle attività economiche del territorio, con particolare attenzione agli adempimenti amministrativi, alla pianificazione finanziaria e alle opportunità di investimento.

“In un contesto economico nel quale le imprese sono chiamate ad affrontare sfide sempre più complesse, tra accesso al credito, adempimenti burocratici, trasformazione digitale e nuove esigenze di mercato, il Comune sceglie di rafforzare il proprio ruolo di interlocutore attivo, promuovendo un servizio di orientamento e assistenza capace di avvicinare le istituzioni alle esigenze reali di chi fa impresa”, dichiara l’assessore alle Attività produttive Raffaello Biselli.

Sportello Impresa Fiumicino: quali servizi offre

Il servizio sarà incardinato presso il SUAP, lo Sportello unico per le attività produttive, e si avvarrà di un gruppo di professionisti con competenze in ambito fiscale, economico, aziendale e giuridico.

L’assistenza riguarderà le diverse fasi dell’attività imprenditoriale, dalla valutazione iniziale di un progetto alla gestione delle esigenze di un’azienda già esistente. Chi desidera aprire un’impresa potrà ricevere indicazioni sull’analisi dell’idea imprenditoriale, sulla sua sostenibilità economica e finanziaria, sulla definizione del modello di business e sulla predisposizione del business plan.

Saranno inoltre disponibili informazioni sulla scelta della forma giuridica, sui regimi fiscali applicabili e sugli adempimenti amministrativi necessari per avviare un’attività. Previsto anche un primo orientamento giuridico-amministrativo, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra imprese e uffici pubblici.

“Particolare attenzione sarà riservata alle piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, alle startup e a tutti coloro che intendono trasformare un’intuizione in un progetto imprenditoriale sostenibile”, aggiunge Biselli.

Finanziamenti, accesso al credito e sostegno alle aziende in difficoltà

Tra le principali attività dello Sportello Impresa figura anche l’orientamento sulle opportunità di finanziamento pubblico e privato, sulle agevolazioni disponibili e sugli strumenti per favorire l’accesso al credito.

Il servizio sarà rivolto sia a chi cerca risorse per avviare una nuova iniziativa sia agli imprenditori interessati a investire nello sviluppo e nell’innovazione delle proprie attività.

Un ulteriore ambito di intervento riguarderà le difficoltà economiche e finanziarie delle aziende. Lo sportello offrirà un primo supporto per individuare eventuali segnali di criticità e orientare gli imprenditori verso possibili percorsi di risanamento e ristrutturazione aziendale.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è mettere a disposizione del tessuto produttivo locale competenze professionali utili ad affrontare questioni fiscali, finanziarie e burocratiche, attraverso un servizio comunale dedicato.

Dove si trova lo Sportello Impresa e quando è aperto

Lo Sportello Impresa di Fiumicino sarà operativo presso gli uffici dell’Area Sviluppo economico del Comune, nella sede di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’apertura al pubblico è prevista in due pomeriggi alla settimana: martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 17.