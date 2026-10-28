“In Serbia la criminalità si è intrecciata con lo Stato: smantellarla richiederà coraggio”. Intervista ad Aleksandar Djordjevic

Belgrado, 28 ottobre 2026 – Per quasi quindici anni Aleksandar Vučić ha dominato la politica serba, costruendo un sistema di potere capace di resistere alle proteste, alle crisi e ai tentativi dell’opposizione di scalzarlo. Poi è arrivato un movimento nato nelle università, cresciuto nelle piazze e diventato, nel giro di due anni, una forza politica in grado di vincere le elezioni. Il 25 ottobre 2026, la Serbia ha voltato pagina: Vučić ha riconosciuto la sconfitta e la Lista degli Studenti ha conquistato la maggioranza parlamentare. Secondo i risultati preliminari diffusi dalla Commissione elettorale serba, il movimento sostenuto dagli studenti ha ottenuto il 52,71% dei voti e 140 seggi sui 250 dell’Assemblea nazionale, contro il 39,17% e i 104 seggi dello schieramento legato all’ex presidente. Un risultato che ha modificato profondamente gli equilibri politici del Paese, aprendo una fase tanto carica di aspettative quanto segnata dall’incertezza.

Tutto era cominciato il 1° novembre 2024, con il crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, costato la vita a 16 persone. Una tragedia che aveva innescato una lunga ondata di manifestazioni contro la corruzione e la gestione del potere. Gli studenti avevano trasformato quella protesta in una mobilitazione nazionale, arrivando a costruire un’alternativa elettorale ai partiti tradizionali.

Ma la sconfitta di Vučić significa davvero la fine del suo sistema? E un movimento che ha saputo mobilitare milioni di cittadini sarà anche capace di governare, affrontare la corruzione e scegliere una direzione geopolitica per la Serbia? Noi de ilfaroonline.it ne abbiamo parlato con Aleksandar Djordjevic, giornalista serbo, che analizza il risultato delle urne, la forza del movimento studentesco e le difficoltà che attendono il Paese. Dalla tenuta delle istituzioni ai rapporti con Unione europea, Russia e Cina, fino alla questione irrisolta del Kosovo, il quadro che emerge è quello di una trasformazione politica profonda, ma tutt’altro che conclusa.

La sconfitta di Vučić e la rivoluzione degli studenti: l’intervista

Dopo oltre un decennio di dominio politico, Aleksandar Vučić ha riconosciuto la sconfitta. Che cosa ci dice questo risultato sullo stato d’animo della Serbia? Si aspettava una vittoria così netta?

La vittoria era attesa, anche se non c’erano sondaggi affidabili che lasciassero prevedere un risultato di queste proporzioni. La preoccupazione principale riguardava la possibilità di violenze e di tentativi di manipolare i risultati elettorali. Ma il margine è stato talmente ampio da lasciare pochissimo spazio a eventuali manipolazioni. Le proteste vanno avanti da quasi due anni e, durante questo periodo, qualcosa di fondamentale è cambiato nella società serba. Le persone sono semplicemente stanche del governo autoritario, della corruzione e di una classe politica che controlla il Paese da così tanto tempo. C’è un forte desiderio di cambiamento, di modernizzazione e di vedere finalmente la Serbia diventare una società normale, capace di funzionare”.

Quali sono stati i fattori principali che hanno portato alla caduta dello schieramento di Vučić? È stata soprattutto una reazione alla corruzione e all’autoritarismo oppure hanno pesato anche le difficoltà economiche e sociali?

“Vučić ha costruito il proprio potere sulla manipolazione dei media e su una propaganda incessante. Il suo governo ha mantenuto un controllo pressoché totale sulle televisioni nazionali, utilizzate per promuovere la sua figura e attaccare gli avversari politici. Allo stesso tempo, sono diventate sempre più evidenti le intimidazioni, le pressioni sui critici e le violenze della polizia. Non credo che i problemi economici siano stati la ragione principale della sua sconfitta. Il fattore decisivo è stata la crescente opposizione al modo in cui governava il Paese. Il movimento studentesco ha avuto un ruolo cruciale. È riuscito a mobilitare persone che in precedenza erano politicamente passive, compresi molti genitori e cittadini più anziani. Quella che era cominciata come una protesta studentesca si è progressivamente trasformata in un movimento sociale molto più ampio contro la corruzione e il governo autoritario”.

Le proteste nate dopo la tragedia ferroviaria di Novi Sad si sono trasformate in un movimento capace di vincere le elezioni nazionali. Come hanno fatto gli studenti a conquistare un sostegno così vasto? Che cosa li ha distinti dalle precedenti forze di opposizione?

Il movimento studentesco è stato unico soprattutto per la sua struttura decentralizzata. Gli studenti si sono organizzati attraverso assemblee plenarie in circa 180 facoltà delle quattro università statali serbe. Non esisteva un leader unico e le decisioni venivano prese collettivamente. Questo ha reso molto difficile per il governo colpire o screditare il movimento, come invece aveva fatto con i tradizionali partiti di opposizione. Un’altra differenza importante è stata la scelta della resistenza pacifica. Per quasi un anno gli studenti hanno attraversato la Serbia, visitando città e villaggi, parlando direttamente con le persone e costruendo rapporti di fiducia. Hanno poi preso una decisione molto importante: la Lista degli Studenti non avrebbe incluso né politici né gli stessi studenti. Al loro posto hanno riunito persone provenienti da professioni differenti, che godevano di credibilità e della fiducia dei cittadini. Infine, sono riusciti a organizzare decine di migliaia di volontari per monitorare circa 8.000 seggi elettorali in tutta la Serbia. È stato un risultato organizzativo straordinario.

Vincere le elezioni e governare un Paese sono due sfide molto diverse. La Lista degli Studenti è politicamente pronta a guidare la Serbia? Quali sono i suoi principali punti di forza, le divisioni interne e le possibili debolezze?

Nello scenario migliore, se non ci saranno ricorsi o ritardi, il nuovo Parlamento potrebbe insediarsi a novembre e un nuovo governo potrebbe entrare in carica tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Fino ad allora, tutte le leve del potere rimangono nelle mani degli uomini di Aleksandar Vučić, anche se formalmente lui non ricopre più alcuna carica. Credo che Vučić utilizzerà certamente questo periodo per destabilizzare il Paese e creare confusione e tensioni nella società. Nel frattempo, la Lista degli Studenti, pur avendo il sostegno di una larga maggioranza degli elettori, non dispone ancora di alcun potere formale. Questo periodo di transizione potrebbe essere molto turbolento e rappresenterà una grande sfida per il movimento studentesco, che dovrà rimanere unito e mantenere la lucidità. Il suo principale vantaggio è che i suoi rappresentanti non sono politicamente compromessi. Dispongono inoltre di un’ampia maggioranza parlamentare, il che significa che non avranno bisogno di stringere compromessi politici o formare coalizioni per governare. La loro maggiore debolezza è la mancanza di esperienza politica. La maggior parte di loro non ha mai fatto politica e non ha alcuna esperienza concreta nella gestione delle istituzioni statali, a eccezione di quelle universitarie. Un altro punto debole è che il movimento è tutt’altro che omogeneo dal punto di vista ideologico. Riunisce persone con convinzioni e orientamenti politici molto differenti, e questo potrebbe provocare seri contrasti sulle decisioni più importanti e sulla futura direzione del Paese”.

Nonostante la sconfitta elettorale e le dimissioni dalla presidenza a settembre, Vučić rimane una figura influente. Siamo davvero alla fine della sua epoca politica oppure lui e il Partito Progressista Serbo continueranno a esercitare un peso significativo sulle istituzioni?

Esiste la possibilità che questa sconfitta segni la fine della carriera politica di Aleksandar Vučić, anche se continua a mostrare i denti e a lanciare minacce. È una figura importante della politica serba dagli anni Novanta. All’epoca era uno dei più accesi sostenitori della propaganda di guerra. Successivamente è diventato un esponente di primo piano dell’estrema destra e un feroce oppositore del governo democratico. Poi si è reinventato come politico europeista ed è arrivato al potere quasi quindici anni fa. Nel corso di questi anni ha costruito un’enorme macchina politica basata sulla propaganda, sulla corruzione e sugli accordi politici con l’Occidente, la Cina e la Russia. Nonostante la sconfitta, lui e il suo partito hanno ancora più di cento parlamentari ed è evidente che non sia pronto a rinunciare alla propria influenza politica. La Serbia ha attraversato un cambiamento politico fondamentale. Anche i tradizionali partiti di opposizione sono stati messi da parte dal movimento studentesco. Ma la transizione politica è tutt’altro che conclusa. La grande domanda, adesso, è come Vučić e la sua rete di potere reagiranno alla perdita del governo e se questa trasformazione riuscirà a produrre un cambiamento democratico duraturo”.

Da giornalista che lavora in Serbia, come descriverebbe lo stato della libertà di stampa e delle istituzioni democratiche dopo gli anni di Vučić? La vittoria degli studenti può rappresentare una svolta reale per la democrazia e lo Stato di diritto?

Non ho dubbi che il nuovo governo abbia buone intenzioni. La domanda è se avrà la capacità di realizzare tutto ciò che ha promesso. Due delle sue principali promesse sono la lustracija, cioè l’esclusione dalle cariche pubbliche delle persone di cui siano state accertate le responsabilità nella crisi attraversata dal Paese, e la lotta alla corruzione, che credo rappresenterà una sfida ancora più grande. La Serbia ha sempre avuto problemi di corruzione, ma nell’ultimo decennio è sprofondata in un sistema profondamente corrotto, quasi una cleptocrazia, nel quale la criminalità organizzata è arrivata a intrecciarsi direttamente con i più alti livelli del governo. E tutto questo, a mio giudizio, è avvenuto con il coinvolgimento di settori della polizia e dei servizi di sicurezza. Faccio soltanto un esempio. Un alto funzionario della polizia di Belgrado sarebbe stato direttamente coinvolto in un omicidio avvenuto alcuni mesi fa in un ristorante della capitale. Secondo le accuse, avrebbe contribuito a organizzare un incontro tra due criminali rivali, apparentemente per risolvere le loro divergenze. Durante quell’incontro, uno dei due ha sparato all’altro, uccidendolo nel locale. Successivamente ci sarebbe stato un tentativo di occultare le prove. Il funzionario è stato inizialmente arrestato e rimosso dal proprio incarico, ma poco dopo è stato scarcerato ed è tornato al lavoro. E stiamo parlando di uno dei tre funzionari più importanti della polizia serba. Questo è soltanto un piccolo esempio di quanto profondamente, secondo me, la criminalità organizzata sia penetrata nelle istituzioni dello Stato. Smantellare queste reti sarà estremamente difficile. Richiederà molto tempo, grandi sforzi e, soprattutto, coraggio.

Vučić ha mantenuto per anni un delicato equilibrio tra Unione europea, Russia e Cina. Un governo sostenuto dagli studenti potrebbe cambiare radicalmente l’orientamento geopolitico della Serbia, soprattutto rispetto all’adesione all’Ue e ai rapporti con Mosca?

Sinceramente, questa è probabilmente la domanda più difficile a cui rispondere, perché esiste ancora una grande incertezza. Durante la campagna elettorale, il movimento studentesco ha cercato di rivolgersi al maggior numero possibile di elettori. Voleva attrarre persone sia di sinistra sia di destra, favorevoli e contrarie all’integrazione europea, ma anche cittadini con opinioni molto diverse sulla Russia. Questa strategia ha funzionato durante la campagna elettorale, ma non potrà funzionare allo stesso modo quando dovranno governare. E temo che proprio questo possa diventare il maggiore ostacolo alla tenuta del movimento. La lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata è ciò che unisce tutte queste persone. È un obiettivo comune, condiviso praticamente da tutti all’interno del movimento. Ma quando si parla della direzione geopolitica della Serbia, il discorso cambia completamente. All’interno del movimento convivono ideologie politiche, convinzioni e posizioni molto differenti, e conciliarle non sarà semplice. Per questo, al momento, ritengo molto difficile prevedere quale sarà la politica estera serba sotto il nuovo governo. Molto dipenderà dalla capacità della Lista degli Studenti di trovare un terreno comune su questi temi senza perdere la propria unità.

La questione del Kosovo rimane una delle sfide politiche più delicate per la Serbia. Come potrebbe affrontarla il nuovo governo? E quali conseguenze potrebbe avere questa transizione sulla stabilità dei Balcani occidentali?

La questione del Kosovo è molto simile a quella della politica estera serba. In realtà, i due problemi sono strettamente collegati. Il Kosovo è un paradosso senza via d’uscita per la Serbia. Se ne riconosci l’indipendenza, perdi il sostegno di molti elettori sul piano interno. Se rifiuti di riconoscerla, rischi di perdere il sostegno internazionale. E Vučić ha costruito gran parte della propria strategia politica proprio attorno a questo dilemma. Nella pratica, ha fatto più di quasi chiunque altro per rafforzare l’indipendenza del Kosovo. Quando è arrivato al potere, la Serbia disponeva ancora di proprie scuole, tribunali, ospedali e strutture amministrative in Kosovo. Oggi gran parte di quella presenza istituzionale è scomparsa. Eppure, attraverso una propaganda costante, si è presentato all’opinione pubblica serba come il grande difensore del Kosovo. Allo stesso tempo, ha utilizzato intimidazioni e violenze per mettere a tacere i suoi oppositori politici tra i serbi del Kosovo. Voglio ricordare Oliver Ivanović, un importante leader politico serbo del Kosovo, ucciso con diversi colpi di arma da fuoco alla schiena. Persone legate agli ambienti politici più vicini a Vučić sono state oggetto di gravi accuse in relazione al suo omicidio. La Lista degli Studenti si trova ora davanti allo stesso paradosso. E, proprio come per la politica estera, anche sulla questione del Kosovo esistono posizioni molto differenti all’interno del movimento. Trovare una linea comune sarà estremamente difficile e potrebbe diventare una delle prove più impegnative per la sua unità.