Isola Sacra, ispezione in un cantiere: la polizia locale rintraccia un uomo ricercato

Gli agenti hanno individuato l’uomo durante un controllo. Gli accertamenti hanno fatto emergere una misura restrittiva emessa pochi giorni prima

Fiumicino, 28 ottobre 2026 – Un normale controllo in un cantiere si è concluso con il rintraccio di un uomo destinatario di un provvedimento di arresto. È accaduto a Isola Sacra, dove gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino, impegnati nelle ordinarie attività di vigilanza sul territorio, hanno individuato una persona nei cui confronti risultava emessa una misura restrittiva.

L’operazione è scattata durante un’ispezione all’interno di un cantiere attivo nella zona di Isola Sacra. Gli operatori hanno proceduto all’identificazione delle persone presenti, accertando che uno degli uomini era sprovvisto di documenti di riconoscimento.

Una circostanza che ha portato gli agenti ad approfondire le verifiche sulla sua identità e posizione.

Isola Sacra, il provvedimento emerso durante i controlli

I successivi accertamenti hanno consentito di verificare che nei confronti dell’uomo risultava emesso un provvedimento restrittivo, a seguito di una richiesta di applicazione di misura cautelare risalente a pochi giorni prima.