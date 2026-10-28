Israele, l’opposizione avanti nei primi exit poll ma senza maggioranza: festa per Eisenkot

Le prime proiezioni delle elezioni in Israele assegnano al blocco anti-Netanyahu 52–53 seggi, contro circa 50 per gli alleati del primo ministro. Nessuno dei due schieramenti raggiungerebbe però la soglia dei 61 seggi necessaria per ottenere la maggioranza nella Knesset, composta da 120 membri.

Il partito Likud resta il primo gruppo, con una stima di 24–25 seggi. Yashar è indicato al secondo posto con 21–23. Eisenkot ha rivendicato la vittoria e sostenuto che i risultati attribuiscano a lui la priorità nel tentativo di formare un governo.

Le reazioni a Tel Aviv

Quando le proiezioni sono apparse sui maxischermi, i sostenitori di Eisenkot hanno festeggiato scandendo «Bibi, vai a casa!» e «Chi arriva? Il prossimo primo ministro!». Le scene si sono svolte mentre i primi dati restavano ancora provvisori. L’aggiornamento della fonte è datato 28 ottobre 2026.

In un’altra zona di Tel Aviv, gli attivisti del Pink Front si sono riuniti in piazza Habima. Hanno sventolato bandiere rosa a forma di cuore, sono entrati nella vasca riflettente e hanno brindato con vino frizzante alla pubblicazione dei risultati iniziali.

Al comizio di Yashar era presente anche Ohad Ben Ami, ex ostaggio detenuto da Hamas e candidato onorario nella lista del partito. Ben Ami ha criticato la gestione dei negoziati da parte del governo e ha sostenuto che i prigionieri siano stati abbandonati.

Proiezioni ancora preliminari

I dati non costituiscono ancora un risultato definitivo. Prima della conferma del primo ministro sono attese settimane di negoziati per la formazione della coalizione, in assenza di una maggioranza autonoma per uno dei due blocchi.