La Guardia di finanza di Latina sequestra oltre 4,6 milioni di prodotti illegali: tutela del made in Italy e salute dei consumatori

Latina – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Latina hanno recentemente intensificato le operazioni di controllo sul territorio e di polizia economico-finanziaria, con un focus particolare sulla tutela del made in Italy e sulla sicurezza dei consumatori. Le attività, coordinate dal Comando Regionale Lazio, hanno portato al sequestro di oltre 4,6 milioni di prodotti illegali, tra contrabbando, contraffazione e articoli non sicuri per la salute.