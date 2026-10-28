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La Guardia di finanza di Latina sequestra oltre 4,6 milioni di prodotti illegali: tutela del made in Italy e salute dei consumatori
Tutela del made in Italy e salute dei consumatori: le attività dei militari del Comando Provinciale contro contrabbando e contraffazione
Latina – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Latina hanno recentemente intensificato le operazioni di controllo sul territorio e di polizia economico-finanziaria, con un focus particolare sulla tutela del made in Italy e sulla sicurezza dei consumatori. Le attività, coordinate dal Comando Regionale Lazio, hanno portato al sequestro di oltre 4,6 milioni di prodotti illegali, tra contrabbando, contraffazione e articoli non sicuri per la salute.
Le indagini hanno riguardato principalmente due ambiti: il contrabbando di prodotti da fumo e la contraffazione di articoli di lusso.
Nel primo caso, sono stati sequestrati circa 4,3 milioni di sigarette elettroniche e accessori da fumo in un deposito non autorizzato della provincia. Questi prodotti, infatti, possono essere commercializzati esclusivamente dalle rivendite autorizzate di generi di monopoli, come stabilito dalla normativa vigente.
Nel secondo ambito, le attività dei reparti del Comando Provinciale hanno portato al sequestro di circa 300 mila prodotti contraffatti e non sicuri, individuati durante eventi pubblici a Latina e attraverso monitoraggi sui canali social, dove alcuni rivenditori pubblicizzavano la vendita di accessori di moda di lusso falsificati. Complessivamente, 28 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per reati di contrabbando e contraffazione.