Latina premiata per la Blue Economy: la spiaggia inclusiva “Tutti al Mare” conquista il Blue Ambassador Award

Latina, 28 ottobre 2026 – La spiaggia inclusiva “Tutti al Mare” conquista il Blue Ambassador Award, il riconoscimento dedicato ai Comuni marittimi del Lazio che si distinguono nella promozione della Blue Economy. Il premio è stato consegnato al Comune di Latina presso la sede della Regione Lazio, per la realizzazione e la gestione del progetto che ha reso un tratto di litorale accessibile anche alle persone con disabilità, attraverso servizi gratuiti e attrezzature dedicate.

La motivazione del riconoscimento sottolinea “l’impegno e la dedizione nella diffusione e sensibilizzazione dei valori fondanti della Blue Economy, per la tutela e la valorizzazione del territorio costiero e marittimo, e per il contributo alla costruzione di comunità più sostenibili, resilienti e consapevoli”.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato perché riconosce un lavoro concreto, fatto di progettazione, confronto istituzionale e capacità di superare difficoltà amministrative. L’obiettivo era trasformare le risorse disponibili in un servizio reale per i cittadini, garantendo anche alle persone con disabilità la possibilità di vivere il mare con maggiore autonomia e dignità”, ha dichiarato l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco.

Spiaggia inclusiva a Latina, il progetto finanziato con oltre 204mila euro

Il progetto “Tutti al Mare” ha preso avvio tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, nell’ambito dell’avviso regionale dedicato alla Blue Economy. La proposta presentata dal Comune di Latina è stata ammessa a finanziamento per l’intero importo richiesto, pari a oltre 204mila euro, destinati alla realizzazione di uno spazio balneare attrezzato per favorire l’accessibilità e l’autonomia delle persone con disabilità.

Inaugurata il 18 giugno 2026, la spiaggia ha messo a disposizione durante la stagione estiva passerelle amovibili in materiale ecocompatibile, percorsi segnalati per persone ipovedenti e non vedenti, otto postazioni ombreggiate gratuite riservate alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, oltre a otto sedie anfibie JOB. Tra le attrezzature anche il sollevatore motorizzato Seatrac, un sistema che consente alle persone con disabilità motoria di entrare in mare in autonomia.

Il servizio è stato garantito tutti i giorni dalle 10 alle 18, con la presenza di bagnini di salvamento, personale addetto all’accoglienza e operatori impegnati nella pulizia e nella manutenzione degli spazi accessibili. La gestione ha dovuto affrontare anche le conseguenze della mareggiata del 26 luglio, dopo la quale gli interventi di ripristino dell’arenile hanno consentito di riaprire le postazioni in tempi rapidi. Al termine della stagione balneare, le attrezzature sono state smontate e trasferite nei depositi comunali, per tutelarne la conservazione e salvaguardare l’ambiente dunale.

Blue Economy, Di Cocco: “L’accessibilità deve diventare strutturale”

Il riconoscimento regionale premia dunque un progetto che ha affiancato alla fruizione del mare l’attenzione per l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. Un risultato che l’assessore Gianluca Di Cocco attribuisce anche alla collaborazione tra amministrazione comunale e Regione Lazio.

“Questo risultato è frutto di una collaborazione istituzionale importante”, ha sottolineato Di Cocco, ringraziando la vicepresidente della Regione Lazio con delega allo Sviluppo economico Roberta Angelilli e la dirigente regionale Grazia Maria Iadarola per il sostegno durante l’iter del progetto.

L’assessore ha inoltre condiviso il riconoscimento con il sindaco Matilde Celentano, che ha sostenuto l’iniziativa, e ha ringraziato la dirigente Alessandra Pacifico e il personale del servizio Demanio marittimo del Comune di Latina, impegnati nella realizzazione e nella gestione della spiaggia.

“La loro professionalità e il lavoro quotidiano sono stati fondamentali per trasformare il progetto in un servizio concreto. Il premio conferma che, quando progettazione, collaborazione e attenzione ai bisogni delle persone procedono insieme, le risorse possono diventare opportunità reali per la comunità”, ha aggiunto Di Cocco.

Il prossimo obiettivo indicato dall’amministrazione riguarda il Piano di utilizzazione degli arenili, nel quale accessibilità e inclusione dovranno assumere un ruolo stabile nella programmazione del litorale.