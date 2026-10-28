Lazio, approvato il bilancio consolidato 2025: utile di gruppo da 870.471.398 euro

Nel Lazio il bilancio consolidato 2025 chiude con un utile di gruppo da 870 milioni

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il bilancio consolidato della Regione per l’esercizio 2025. Il documento certifica un risultato economico positivo del gruppo pari a 870.471.398 euro.

Il provvedimento è la Proposta di deliberazione consiliare n. 66 del 23 ottobre 2026, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1008 del 22 ottobre 2026. La seduta è stata presieduta da Antonello Aurigemma, che ha messo la proposta in votazione dopo l’illustrazione in Aula.

Il documento illustrato da Giancarlo Righini

La relazione è stata presentata dall’assessore regionale al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e pesca, Parchi e foreste, Giancarlo Righini. L’assessore ha spiegato che il consolidato è un documento di tipo economico-patrimoniale, redatto secondo l’articolo 11-bis del decreto legislativo 118/2011 e il principio contabile applicato dell’Allegato 4/4.

Il bilancio rappresenta la situazione contabile complessiva del gruppo Regione Lazio, insieme ai suoi enti strumentali, organismi, aziende e società controllate e partecipate. La base utilizzata è il bilancio economico-patrimoniale del Rendiconto generale della Regione per il 2025, approvato con legge regionale 29 luglio 2026, n. 18.

Per la formazione del documento sono state verificate e riconciliate le partite debitorie e creditorie reciproche tra la Regione e i soggetti consolidati. I saldi infragruppo sono stati eliminati, così da includere nel consolidato soltanto le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo.

L’area di consolidamento, definita dalla deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 19 febbraio 2026, comprende le società e gli enti appartenenti al Gruppo Regione Lazio. Nel corso dei lavori, Aurigemma ha inoltre salutato gli alunni dell’Istituto “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia, presenti in tribuna.