IN MARE|
Luna Rossa Team, ripresi gli allenamenti delle squadre Young e Women
Marzotto: “Continua il processo di scouting per evidenziare le figure migliori da inserire. Il nostro obiettivo è dare a tutti la possibilità di trascorrere quante più ore possibile in mare”
Cagliari, 28 ottobre 2026 – Il mese di ottobre si conclude con l’ingresso di una nuova atleta e con un’ulteriore sessione di allenamento per gli equipaggi giovanili e femminili di Luna Rossa, tesa a finalizzare i due gruppi in vista delle regate del prossimo anno. In contemporanea, l’AC75 entra nell’hangar per un periodo di manutenzione.
«Abbiamo ripreso il nostro programma di allenamento a Cagliari con l’AC40, continuando contemporaneamente il processo di scouting per evidenziare le figure migliori da inserire in vista delle regate del 2027», spiega Jacopo Plazzi Marzotto, coach di Luna Rossa e coordinatore del programma Y&W. «In questi giorni stiamo alternando sessioni al simulatore, esercitazioni di sicurezza e uscite in mare con il supporto dei membri del team Senior che stanno affiancando le giovani atlete e giovani atleti per aiutarli a integrarsi nel gruppo e ad acquisire familiarità con la barca. Il nostro obiettivo è dare a tutti la possibilità di trascorrere quante più ore possibile in mare per crescere velocemente e raggiungere il livello del gruppo. Siamo molto contenti dell’ingresso di Lisa Vucetti. L’avevamo notata già quest’estate prima del Mondiale Juniores 470 – che poi ha vinto in coppia con Vittorio Bonifacio – e in questi giorni sta confermando le nostre prime ottime impressioni: è un’atleta tecnicamente molto preparata e con un’ottima predisposizione al lavoro di squadra, cosa che consideriamo un valore aggiunto di notevole importanza».
Gli allenamenti sull’AC40 proseguiranno con sessioni programmate nell’ultima parte dell’anno e nel 2027, mentre l’AC75 tornerà in acqua al termine del periodo di manutenzione.
Foto Luna Rossa Team
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