Nel Lazio 1.729.000 euro per riammettere i 12 istituti esclusi dall’assistenza specialistica

Fondi aggiuntivi nel Lazio: rientrano i 12 istituti esclusi dall’assistenza specialistica

La Regione Lazio ha stanziato 1.729.000 euro aggiuntivi per riammettere e finanziare tutti i 12 istituti scolastici inizialmente esclusi dal servizio di assistenza specialistica destinato agli studenti con disabilità delle scuole superiori, per l’anno scolastico 2026/2027.

La misura è stata illustrata dall’assessore regionale al Lavoro e Scuola Alessandro Calvi durante l’audizione della IX Commissione permanente del Consiglio regionale, presieduta da Angelo Tripodi. Secondo quanto riferito dall’assessore, la Giunta ha approvato il provvedimento d’urgenza tra il 14 e il 24 settembre, dopo l’esclusione determinata da parametri formali legati ai fondi europei FSE+.

Le richieste su PEI, bandi e pagamenti

L’audizione era stata richiesta dalla consigliera Eleonora Mattia, che ha richiamato anche i tagli orari compresi tra il 30% e il 50% rispetto ai fabbisogni indicati dalle scuole. Le Consulte per la disabilità hanno chiesto risorse strutturali e direttamente vincolate ai Piani Educativi Individualizzati elaborati dai GLO, oltre al superamento del sistema di selezione a progetto.

I sindacati hanno sollecitato la pubblicazione dei bandi in primavera, Livelli Essenziali di Prestazione uniformi sul territorio regionale e garanzie per la dignità lavorativa e contrattuale degli operatori. Le centrali cooperative hanno invece segnalato difficoltà finanziarie legate alla riduzione dell’anticipo al 10%, chiedendo tempi certi per i pagamenti e l’adeguamento delle tariffe per l’assistenza agli studenti con disabilità sensoriali.

Calvi ha precisato che la riduzione dell’anticipo riguarda esclusivamente l’anno scolastico in corso e ha annunciato il ripristino della quota dell’80% dalla prossima annualità. Ha inoltre comunicato la predisposizione di un bando da 2 milioni di euro l’anno, per il biennio 2026-2028, destinato ai viaggi d’istruzione e alle gite scolastiche degli studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio economico.

Il tavolo permanente parte il 12 gennaio 2027

Al termine dell’incontro, Tripodi ha istituito un Tavolo di lavoro permanente con Consulte, sindacati e centrali cooperative. La prima convocazione è fissata per martedì 12 gennaio 2027, dopo la sessione dedicata all’approvazione del bilancio regionale di previsione.