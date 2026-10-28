Niguarda sperimenta i droni per consegnare farmaci e provette

L’Ospedale Niguarda di Milano sta sperimentando un servizio per il trasporto urgente di farmaci e provette tramite droni. Il progetto nasce dall’esperienza maturata dalla struttura come ospedale olimpico per i Giochi Invernali Milano Cortina 2026.

Alberto Zoli ha definito l’iniziativa una «legacy», cioè un’eredità che, nelle sue parole, potrebbe trasformare nei prossimi anni il trasporto di materiale sanitario leggero.

Dal Command Center al volo oltre la linea di vista

La procedura comincia quando un reparto contatta il Command Center, la centrale operativa interna che monitora emergenze, flussi dei pazienti e percorsi nell’ospedale. Il campione o il farmaco viene preparato e caricato sul velivolo; quindi piloti professionisti attivano il drone a guida remota e ne seguono il volo.

Il trasferimento avviene in modalità Bvlos (beyond visual line of sight), cioè oltre la linea di vista diretta. Secondo il progetto, il coordinamento operativo e le procedure di sicurezza permettono consegne in pochi minuti.

Per procedere sono necessarie l’autorizzazione dell’Enac, che ha fornito supporto attraverso le direzioni centrali e territoriali, e la collaborazione della Prefettura di Milano. La sperimentazione rientra inoltre nel quadro degli investimenti nell’Advanced Air Mobility.

Test nei territori montani e risultati attesi nel 2027

Tra gli obiettivi indicati c’è l’estensione del servizio alle aree montane, dove il trasporto terrestre può essere più complesso e costoso. Il management del Niguarda prevede i primi risultati concreti già a metà del 2027, dopo ulteriori test su affidabilità, costi e integrazione con le reti territoriali di emergenza.

Zoli ha dichiarato: «Vogliamo ampliare la sfera d’azione del drone per far diventare il trasporto leggero una realtà anche nei territori montani». Per arrivare a un servizio stabile serviranno, secondo il progetto, investimenti, norme coerenti e cooperazione tra ospedali, autorità aeronautiche e amministrazioni locali.

I test monitoreranno performance, sicurezza e accettazione sociale. I risultati pilota dovranno chiarire se e come estendere il servizio, quali adattamenti normativi saranno necessari e quali modelli economici potranno sostenerlo. I possibili benefici su tempi clinici e percorsi di emergenza restano quindi legati agli esiti della sperimentazione.

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