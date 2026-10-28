IL TORNEO|
Ostia, torna la Champions League: la SIS Roma sfida il Budapest
Sabato 31 ottobre alle 20 il Polo Natatorio ospita la prima giornata della fase a gironi. Le giallorosse di Marco Capanna affrontano il FTC Telekom Budapest: ecco il calendario europeo
Ostia, 28 ottobre 2026 – La Champions League femminile di pallanuoto torna al Polo Natatorio di Ostia. Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 20, la SIS Roma farà il suo debutto nella fase a gironi della massima competizione europea per club affrontando le ungheresi del FTC Telekom Budapest. Una sfida di alto livello internazionale che segna l’inizio del cammino europeo delle giallorosse, con ingresso gratuito per il pubblico.
La formazione allenata da Marco Capanna, profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, si prepara a confrontarsi con una delle avversarie più competitive del panorama continentale. L’esordio davanti ai propri tifosi rappresenta un banco di prova importante per valutare la crescita della squadra, chiamata ad affrontare un girone particolarmente impegnativo.
Champions League, SIS Roma nel girone D con Budapest, Sabadell e Rapallo
La SIS Roma è stata inserita nel girone D della Champions League femminile 2026/2027 insieme alle spagnole dell’Astralpool CN Sabadell, alle italiane del Rapallo Pallanuoto e alle ungheresi del FTC Telekom Budapest.
La fase a gironi prevede sei incontri per ciascuna squadra, con gare di andata e ritorno: tre appuntamenti casalinghi e altrettante trasferte. Il percorso europeo inizierà proprio a Ostia contro Budapest e si concluderà il 13 marzo 2027, quando le giallorosse ospiteranno il Sabadell.
Alla vigilia della prima partita, il tecnico Marco Capanna non nasconde le difficoltà dell’impegno, ma sottolinea la determinazione del gruppo.
“Una partita di coefficiente di difficoltà altissimo, piena di fascino, importanza e prestigio. Lavoriamo per essere la nostra versione migliore”, ha dichiarato l’allenatore.
Il calendario europeo della SIS Roma: tutte le partite
Il cammino delle giallorosse nella fase a gironi della Champions League si svilupperà tra ottobre 2026 e marzo 2027, secondo questo calendario:
- 31 ottobre 2026: SIS Roma – FTC Telekom Budapest
- 14 novembre 2026: Rapallo Pallanuoto – SIS Roma
- 28 novembre 2026: CN Sabadell – SIS Roma
- 9 gennaio 2027: FTC Telekom Budapest – SIS Roma
- 3 febbraio 2027: SIS Roma – Rapallo Pallanuoto
- 13 marzo 2027: SIS Roma – CN Sabadell
Dopo il debutto casalingo, la squadra di Capanna sarà impegnata in due trasferte consecutive, prima contro Rapallo e poi in Spagna contro Sabadell. Il girone riprenderà a gennaio con la sfida di ritorno in Ungheria, seguita dagli ultimi due incontri davanti al pubblico di Ostia.
SIS Roma-Budapest, dove e quando si gioca: ingresso gratuito
La partita inaugurale si disputerà sabato 31 ottobre alle ore 20 al Polo Natatorio di Ostia, in via delle Quinqueremi 100, Roma.
L’ingresso sarà gratuito, offrendo agli appassionati la possibilità di assistere dal vivo a un incontro della massima competizione europea femminile.
Per la SIS Roma sarà l’occasione di iniziare il percorso internazionale davanti ai propri sostenitori, in una serata che riporterà la grande pallanuoto europea sul litorale romano.