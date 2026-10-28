Ostia, torna la Champions League: la SIS Roma sfida il Budapest

La SIS Roma è stata inserita nel girone D della Champions League femminile 2026/2027 insieme alle spagnole dell’ Astralpool CN Sabadell , alle italiane del Rapallo Pallanuoto e alle ungheresi del FTC Telekom Budapest .

La fase a gironi prevede sei incontri per ciascuna squadra, con gare di andata e ritorno: tre appuntamenti casalinghi e altrettante trasferte. Il percorso europeo inizierà proprio a Ostia contro Budapest e si concluderà il 13 marzo 2027, quando le giallorosse ospiteranno il Sabadell.