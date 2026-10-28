Ostiamare, il Campidoglio rassicura sul Giannattasio: “Nessun vuoto nelle autorizzazioni”

“Questa estate il Comune di Roma ha fatto e vinto una corsa contro il tempo per consentire all’Ostiamare di giocare, fin dalla prima giornata, in casa al Pasquale Giannattasio le partite di Serie C. Sappiamo benissimo che le autorizzazioni sono temporanee, era un iter necessario per realizzare questo miracolo. Ora sono in corso le verifiche paesaggistiche per l’autorizzazione permanente: la pratica amministrativa sarà conclusa in continuità con le autorizzazioni già approvate”. È quanto fanno sapere fonti dell’assessorato allo Sport di Roma Capitale, intervenendo sulla questione che nelle ultime ore ha suscitato interrogativi riguardo alla possibilità per la formazione biancoviola di continuare a disputare le proprie gare casalinghe sul litorale romano.