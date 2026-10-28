L'IMPIANTO
Ostiamare, il Campidoglio rassicura sul Giannattasio: “Nessun vuoto nelle autorizzazioni”
Dopo i dubbi sulla scadenza dei permessi per le tribune temporanee dello stadio, prevista a fine dicembre, arriva il chiarimento dell’assessorato capitolino allo Sport
Ostia, 28 ottobre 2026 – Il Comune di Roma interviene sul futuro dello stadio Pasquale Giannattasio di Ostia, attuale casa dell’Ostiamare nel campionato di Serie C, e rassicura sulla continuità delle autorizzazioni necessarie per l’utilizzo dell’impianto. Dopo i dubbi sollevati negli ultimi giorni sulla durata dei permessi concessi per le tribune temporanee, che potrebbero arrivare a scadenza entro la fine di dicembre, dall’assessorato capitolino allo Sport arriva un chiarimento: è già in corso l’iter per ottenere l’autorizzazione paesaggistica permanente, con l’obiettivo di completare la procedura senza interruzioni rispetto ai titoli attualmente in vigore.
“Questa estate il Comune di Roma ha fatto e vinto una corsa contro il tempo per consentire all’Ostiamare di giocare, fin dalla prima giornata, in casa al Pasquale Giannattasio le partite di Serie C. Sappiamo benissimo che le autorizzazioni sono temporanee, era un iter necessario per realizzare questo miracolo. Ora sono in corso le verifiche paesaggistiche per l’autorizzazione permanente: la pratica amministrativa sarà conclusa in continuità con le autorizzazioni già approvate”. È quanto fanno sapere fonti dell’assessorato allo Sport di Roma Capitale, intervenendo sulla questione che nelle ultime ore ha suscitato interrogativi riguardo alla possibilità per la formazione biancoviola di continuare a disputare le proprie gare casalinghe sul litorale romano.
Stadio Giannattasio, i lavori per il ritorno dell’Ostiamare in Serie C
La vicenda riguarda gli interventi di adeguamento realizzati durante l’estate per consentire all’Ostiamare, neopromossa in Serie C, di giocare davanti al proprio pubblico senza dover individuare uno stadio alternativo fuori dal territorio. A luglio, la Giunta capitolina aveva avviato il percorso amministrativo per adeguare il Giannattasio ai requisiti del calcio professionistico, mentre nel mese di agosto erano stati realizzati i lavori necessari alla riqualificazione della struttura, dal terreno di gioco agli impianti di illuminazione, fino all’installazione delle tribune e all’adeguamento delle dotazioni di sicurezza.
Il 28 agosto era arrivato il via libera della Commissione Pubblico Spettacolo, permettendo all’Ostiamare di affrontare il Grosseto il giorno successivo allo Stella Polare, come viene tradizionalmente chiamato l’impianto dai residenti. Un risultato raggiunto in poche settimane, grazie alla collaborazione tra Roma Capitale, la società calcistica, Zètema e Nea Ostia Rugby, concessionaria della struttura.
Tribune temporanee e autorizzazioni: i dubbi sollevati da LabUr
A riaprire il dibattito è stata un’analisi documentale pubblicata il 26 ottobre dal laboratorio di urbanistica LabUr, che ha richiamato l’attenzione sulla natura temporanea delle autorizzazioni relative alle nuove tribune. In particolare, la determinazione QA/514 del 17 agosto 2026 prevede un periodo di 120 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta installazione delle strutture. Una durata che, considerando il loro utilizzo già dalla fine di agosto, collocherebbe la scadenza indicativamente alla fine di dicembre, diversi mesi prima della conclusione della stagione calcistica.
La questione nasce dal regime autorizzativo utilizzato per gli interventi temporanei, che consente, in presenza di determinate condizioni, di procedere senza una preventiva autorizzazione paesaggistica. LabUr ha inoltre sollevato interrogativi sulla compatibilità delle tribune metalliche installate con i criteri infrastrutturali della FIGC per la Serie C, che prevedono specifici requisiti per le strutture destinate agli spettatori.
Autorizzazione permanente per il Giannattasio, la risposta del Comune di Roma
Il chiarimento del Campidoglio riguarda soprattutto il primo nodo, quello amministrativo. L’assessorato non contesta infatti la natura temporanea delle autorizzazioni iniziali, ma sottolinea come questa soluzione fosse stata adottata per rispettare le tempistiche estremamente ristrette imposte dall’avvio del campionato. Secondo quanto riferito dalle fonti comunali, il percorso per ottenere un’autorizzazione permanente è già stato avviato e le verifiche paesaggistiche sono attualmente in corso.