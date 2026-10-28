Quarta pista, Troncone: “9 miliardi di investimenti per arrivare a 100 milioni passeggeri”

Fiumicino, 28 ottobre 2026 – Nove miliardi di euro di investimenti, il raddoppio dei passeggeri nei prossimi vent’anni e un potenziamento dei collegamenti ferroviari. Sono i punti centrali della strategia di sviluppo dell’aeroporto Leonardo da Vinci, illustrata dall’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, intervenuto alla prima edizione del Forum Economico Moneta, svoltosi a Roma.

Un piano che punta a rafforzare il ruolo di Fiumicino come principale porta d’accesso intercontinentale dell’Italia, attraverso un programma di investimenti destinato ad accompagnare la crescita della domanda di trasporto aereo.

“Il piano di sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino prevede investimenti per 9 miliardi di euro, interamente autofinanziati e senza alcun onere per lo Stato”, ha dichiarato Troncone, sottolineando come il progetto si basi su un meccanismo nel quale l’incremento del traffico dovrebbe contribuire a sostenere economicamente gli interventi previsti.

Fiumicino, il piano da 9 miliardi e l’obiettivo dei 100 milioni di passeggeri

Secondo le prospettive illustrate dall’amministratore delegato di ADR, il traffico dell’aeroporto potrebbe raggiungere almeno 100 milioni di passeggeri nell’arco dei prossimi vent’anni, arrivando a raddoppiare rispetto ai livelli attuali.

Una previsione sostenuta, nella valutazione della società, dall’attrattività internazionale di Roma e dell’Italia e dalla crescita dei collegamenti intercontinentali.

“Ci stiamo muovendo assecondando la grande domanda di traffico che l’Italia e Roma vivono. Ci sarà un futuro di crescita enorme”, ha spiegato Troncone, ricordando che nel 2025 lo scalo ha superato i 50 milioni di passeggeri, mentre per il 2026 sono attesi tra i 52 e i 53 milioni.

L’amministratore delegato ha evidenziato anche il recupero registrato dopo la pandemia, indicando Fiumicino come l’aeroporto europeo che ha conosciuto la maggiore crescita nel periodo successivo all’emergenza sanitaria.

Da qui la necessità, secondo ADR, di programmare con anticipo gli interventi infrastrutturali, evitando che l’aumento della domanda finisca per superare la capacità dello scalo di gestire i flussi.

“Si tratta di un progetto che si fonda sulla crescita naturale del traffico aereo e sulla capacità di alimentare, attraverso questa crescita, gli investimenti necessari allo sviluppo dello scalo”, ha precisato Troncone.

L’investimento da 9 miliardi di euro costituisce dunque la dimensione economica del Piano di sviluppo sostenibile di ADR, che la società intende finanziare attraverso le risorse generate dall’attività aeroportuale, senza prevedere, secondo quanto dichiarato dal suo amministratore delegato, oneri a carico dello Stato.

“È una scommessa sulla crescita e un’opportunità per il sistema industriale nazionale”, ha aggiunto Troncone.

Trasporti e Alta velocità, l’obiettivo di collegare meglio lo scalo

Il piano non riguarda soltanto l’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali. Un altro elemento della strategia illustrata da Troncone è il rafforzamento dell’intermodalità, vale a dire l’integrazione tra trasporto aereo, ferroviario e altre modalità di spostamento.

Secondo i dati diffusi da Aeroporti di Roma, il 31% dei passeggeri utilizza già il treno per raggiungere o lasciare Fiumicino. Una quota sulla quale la società intende costruire una maggiore integrazione con la rete ferroviaria nazionale.

Al centro della prospettiva indicata dall’amministratore delegato figurano il potenziamento dei collegamenti su ferro e un’integrazione più efficace con l’Alta velocità, considerati elementi importanti per migliorare l’accessibilità dello scalo.

L’obiettivo è rendere l’aeroporto più facilmente raggiungibile anche da territori esterni all’area romana, rafforzandone il ruolo di nodo di collegamento tra il sistema dei trasporti italiano e le principali destinazioni internazionali.

Una maggiore integrazione ferroviaria potrebbe inoltre offrire ai passeggeri ulteriori alternative all’automobile privata, anche se le modalità concrete degli interventi dovranno essere definite nei rispettivi programmi infrastrutturali.

Sviluppo aeroportuale, tra competitività e dibattito pubblico

La strategia presentata da Troncone si inserisce in una fase nella quale il futuro del Leonardo da Vinci è al centro di un confronto che coinvolge istituzioni, operatori economici e comunità locali.

Il piano di sviluppo aeroportuale è infatti oggetto di un dibattito pubblico nel quale sono emerse anche posizioni critiche rispetto all’ipotesi della quarta pista, al consumo di suolo e alle previsioni di crescita del traffico.

Da una parte ADR sostiene la necessità di adeguare le infrastrutture per mantenere Fiumicino competitivo rispetto ai principali scali internazionali. Dall’altra, comitati e realtà del territorio chiedono di verificare se gli obiettivi di capacità possano essere raggiunti anche attraverso un maggiore utilizzo delle piste esistenti, oltre a valutare gli effetti ambientali e sanitari degli interventi.

Le previsioni sui 100 milioni di passeggeri rappresentano quindi uno scenario di sviluppo indicato dalla società, non un risultato già acquisito. Anche la realizzazione degli investimenti dovrà seguire le procedure e gli iter previsti per le opere infrastrutturali.

Per Troncone, tuttavia, il fattore determinante resta il tempo: l’aeroporto deve prepararsi oggi alla crescita attesa nei prossimi decenni.

“La priorità è l’adeguamento alla domanda di traffico, è una sfida di tempestività, non dobbiamo perdere l’opportunità che abbiamo davanti”, ha concluso l’amministratore delegato.