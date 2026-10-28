Terracina, fondi regionali per le case popolari: individuati 12 alloggi da riqualificare

Terracina, 28 ottobre 2026 – Dodici alloggi di edilizia residenziale pubblica individuati per un possibile intervento di riqualificazione, attraverso i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Lazio. Il Comune di Terracina si prepara a partecipare all’avviso pubblico regionale dedicato al recupero del patrimonio immobiliare, con l’obiettivo di ottenere risorse da destinare al miglioramento delle abitazioni pubbliche.

La questione è stata affrontata nel corso della seduta del Consiglio comunale del 28 ottobre, durante la quale il consigliere e capogruppo Gabriele Subiaco ha presentato una mozione per chiedere all’amministrazione di aderire all’iniziativa regionale. A rispondere è stata l’assessore ai Servizi sociali Nicoletta Rossi, che ha annunciato come gli uffici comunali abbiano già avviato le attività necessarie alla partecipazione.

Terracina, individuati 12 alloggi per la riqualificazione

L’avviso pubblico, approvato dalla Regione Lazio con la determinazione n. G113079 del 25 settembre 2026, è finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato.

Secondo quanto riferito dall’assessore, l’amministrazione comunale ha già predisposto una proposta di delibera di Giunta per partecipare alla procedura e individuato un primo gruppo di 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica sui quali concentrare gli eventuali finanziamenti.

Si tratta, dunque, di un intervento ancora nella fase preparatoria: la partecipazione al bando dovrà essere formalizzata e l’eventuale realizzazione dei lavori dipenderà dall’assegnazione delle risorse regionali.

“La nostra Amministrazione ha già predisposto una proposta di delibera di Giunta per partecipare all’Avviso pubblico regionale. Abbiamo inoltre già individuato un lotto di 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica sui quali concentrare gli eventuali finanziamenti regionali, qualora ottenuti”, ha spiegato Nicoletta Rossi durante il Consiglio comunale.

Edilizia sociale, il confronto in Consiglio comunale

La discussione è stata sollecitata dalla mozione presentata da Gabriele Subiaco, che chiedeva al Comune di cogliere l’opportunità offerta dal finanziamento regionale. Nel suo intervento, l’assessore Rossi ha ringraziato il consigliere per l’attenzione dedicata alla questione abitativa, sottolineando la volontà dell’amministrazione di reperire risorse per migliorare le condizioni degli immobili pubblici: “L’edilizia residenziale pubblica e sociale è da sempre una priorità per questa Amministrazione, e per questo ci siamo già attivati concretamente per partecipare all’Avviso Pubblico Regionale”, ha dichiarato l’assessore.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche comunali di sostegno alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà abitativa. La possibilità di ottenere finanziamenti regionali rappresenterebbe un’opportunità per intervenire sul patrimonio esistente, senza gravare interamente sulle risorse dell’ente.

“La partecipazione all’Avviso rappresenta un’opportunità per reperire risorse da destinare al miglioramento degli alloggi pubblici e per contribuire a dare risposte concrete ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie che vivono situazioni di difficoltà”, ha aggiunto Rossi. “È un nostro dovere garantire il diritto a una casa dignitosa e sicura, soprattutto per le persone e le famiglie più fragili, e per questo lavoriamo per cogliere tutte le opportunità di finanziamento disponibili”.