Tra venerdì e sabato aumentano nubi e piogge su Adriatico e Sud

Le previsioni dal 29 al 31 ottobre: stabile e soleggiato al Nord, nubi e qualche pioggia sull’Adriatico e al Sud.

Tra venerdì e sabato aumenteranno nubi e possibilità di pioggia sull’Adriatico e in alcune regioni meridionali, mentre il Nord resterà in prevalenza stabile e soleggiato.

Giovedì 29 ottobre, prevalgono sole e stabilità

Al Nord il tempo sarà stabile e soleggiato, con foschie e locali banchi di nebbia in pianura fino al mattino. Sul Nordest sono attese nubi sparse. Le temperature resteranno stabili, con massime tra 16 e 19°C.

Al Centro sono previsti annuvolamenti sull’Adriatico, senza fenomeni, mentre gli altri settori saranno più soleggiati. Al mattino potranno comparire foschie nelle valli. Al Sud il tempo sarà stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube sull’Adriatico e sullo Ionio; massime tra 17 e 22°C.

Venerdì 30 ottobre, primi piovaschi

Al Nord gli addensamenti del mattino sulle pianure centro-occidentali tenderanno a diradarsi gradualmente. Nel pomeriggio aumenteranno le schiarite, con più sole sulle Alpi. Le temperature massime saranno comprese tra 14 e 18°C.

Al Centro sono attese nubi irregolari sull’Adriatico e qualche piovasco, mentre gli altri settori saranno più soleggiati. Al mattino potranno esserci foschie nelle valli.

Al Sud il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con qualche pioggia tra Calabria, Sicilia orientale e Puglia. Altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Temperature in calo, con massime tra 12 e 20°C.

Sabato 31 ottobre, piogge intermittenti sull’Adriatico

Il Nord resterà stabile e in prevalenza soleggiato, salvo foschie e qualche annuvolamento al mattino sul basso Piemonte e in Emilia Romagna. Le massime saranno comprese tra 14 e 18°C.

Al Centro sono previste nubi irregolari sull’Adriatico, con qualche pioggia intermittente, più frequente in serata. Le regioni tirreniche saranno più soleggiate.

Al Sud il cielo resterà irregolarmente nuvoloso, con qualche pioggia tra Calabria, Sicilia, Lucania e Puglia; più soleggiato altrove. Le temperature saranno stabili, con massime tra 12 e 20°C.