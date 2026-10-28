Youssef Siher libero dopo il no del gip alla custodia cautelare: indagine ancora aperta

Youssef Siher è tornato in libertà dopo che il gip Tiziana Landoni ha rigettato la richiesta di convalida del fermo e quella di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura. L’indagine sul canale Movimento 17 ottobre, di cui Siher era amministratore, resta comunque aperta.

Siher, ricercatore italiano di origini marocchine, era stato fermato nella notte di sabato. Il canale era stato creato dopo due giorni di saccheggi e devastazioni a Milano. La richiesta della Procura era stata presentata dal pm Francesca Crupi, titolare delle indagini coordinate dal procuratore Marcello Viola.

Le verifiche sui messaggi del canale

Secondo quanto comunicato da fonti legali, il gip non ha ritenuto sussistenti, al momento, gli elementi necessari per convalidare il fermo e disporre la misura cautelare in carcere. La decisione non equivale a un’assoluzione: gli inquirenti possono proseguire le verifiche.

L’attività investigativa riguarda la gestione dei contenuti pubblicati sul canale e le eventuali responsabilità legate alla condivisione di messaggi che potrebbero avere istigato o coordinato comportamenti illeciti. Le autorità stanno valutando la natura dei messaggi, la loro provenienza e la possibile rilevanza penale.

Nel corso dell’indagine sono previste acquisizioni di materiale digitale e richieste di collaborazione alle piattaforme interessate. Il caso richiama anche il ruolo dei servizi di messaggistica, tra cui Telegram, nella gestione di gruppi e canali attraverso i quali possono diffondersi contenuti illegali.

Possibili sviluppi procedurali

Il pubblico ministero può impugnare l’ordinanza e continuare l’attività investigativa con ulteriori iniziative. La persona rimessa in libertà resta inoltre sottoposta a eventuali obblighi processuali e alle successive verifiche dell’autorità giudiziaria.

La decisione del gip si inserisce nella fase iniziale del procedimento, nella quale vengono valutati gli elementi raccolti e l’adeguatezza delle misure cautelari richieste. Difesa e Procura avranno a disposizione tempi e strumenti per approfondire le contestazioni nel rispetto delle garanzie processuali e della presunzione di innocenza.