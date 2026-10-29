A Baku il pubblico premia la Turandot diretta da Beatrice Venezi con dieci minuti di applausi

Turandot chiude a Baku con dieci minuti di applausi: sul podio del Teatro Heydar Aliyev c’era Beatrice Venezi, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro dell’Opera di Baku.

L’opera di Giacomo Puccini ha portato nella capitale dell’Azerbaigian la tradizione del melodramma italiano, riunendo interpreti di fama internazionale e musicisti del teatro cittadino. Il pubblico ha accolto con entusiasmo l’esecuzione, conclusa da un lungo tributo ai protagonisti.

La messinscena al Teatro Heydar Aliyev

La rappresentazione si è svolta sul palcoscenico del Teatro Heydar Aliyev, uno dei luoghi simbolo della vita culturale di Baku. La partitura di Puccini, con le sue grandi scene corali, le melodie più celebri e la tensione drammatica della vicenda, è stata diretta da Venezi.

La direttrice ha guidato l’esecuzione di una delle opere più impegnative e spettacolari del repertorio lirico, caratterizzata dall’intreccio tra ricchezza orchestrale, potenza delle voci e atmosfere suggestive.

Il cast e l’ipotesi di un ritorno nel 2027

Nel ruolo di Calaf si è esibito Yusif Eyvazov, tenore di fama internazionale e direttore artistico del Teatro dell’Opera di Baku. La parte della principessa Turandot è stata affidata al soprano Carmen Giannattasio.

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Baku hanno completato il cast della serata, accompagnando le scene d’insieme e i momenti di maggiore intensità dell’opera.

Gli applausi finali, durati dieci minuti, hanno coinvolto gli interpreti, Beatrice Venezi, l’orchestra e il coro. Sulla scia dell’accoglienza ricevuta, alla direttrice è stato chiesto di tornare a dirigere a Baku anche nel 2027. La richiesta indica una possibile prosecuzione del rapporto artistico, ma il ritorno non è presentato come già confermato.