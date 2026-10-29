A Lucca il MediaWorld Celebration Village celebra 35 anni tra gaming e cosplay

MediaWorld porta il villaggio anni Novanta a Lucca per i 35 anni in Italia

Dal 28 ottobre al 1° novembre, in Piazza della Caserma, MediaWorld sarà presente a Lucca Comics & Games 2026 con il MediaWorld Celebration Village. Il nuovo spazio celebrerà i 35 anni dell’azienda in Italia e il sessantesimo anniversario del festival, che nell’edizione 2026 avrà come tema “Legacy”.

Il progetto sostituirà il tradizionale Gaming Village con un’area dedicata a gaming, musica, cosplay, incontri e attività interattive. L’allestimento richiamerà gli anni Novanta, il decennio in cui MediaWorld è nata in Italia, il 24 ottobre 1991, attraverso riferimenti alla cultura pop, videogiochi e musica del periodo.

Francesco Sodano, Marketing Director di MediaWorld, ha dichiarato che il Celebration Village permetterà di raccontare l’evoluzione della tecnologia come elemento di incontro tra generazioni e community. «Andare oltre il prodotto» e creare occasioni di scoperta è, secondo Sodano, la direzione in cui l’azienda continua a evolvere.

Quiz, format live e gaming accessibile

Il programma sarà guidato per il quinto anno consecutivo da Antonella Arpa, conosciuta come Himorta, Bryan Ronzani, noto come Bryan Box, e Ivan Nesta. Per la prima volta parteciperà anche Giada Cristina Bessi, giornalista tech e content creator attiva negli ambiti videoludico e lifestyle.

Tra le novità figura Let’s Quiz, un game show a squadre ispirato alle atmosfere televisive degli anni Novanta. Con Let’s Game Retrò, il pubblico potrà invece cimentarsi con titoli come Street Fighter II, Tekken 3, Super Mario Bros. e Doom.

Torneranno inoltre Let’s Talk Today e Let’s Talk, format realizzati all’interno dei MW Studios con influencer, creator e protagonisti della manifestazione. Sono previsti interviste, meet & greet e contenuti esclusivi condivisi con Lucca Crea.

Una parte del villaggio sarà dedicata all’inclusione, con iniziative sviluppate insieme a Tecnologicamente Insuperabili e Luccasenzabarriere. Saranno disponibili postazioni gaming accessibili pensate per giocatori con disabilità motorie.

Flash mob, concerti e la Ducati in mattoncini LEGO

Il programma comprenderà la finale di Let’s DJ, contest realizzato in partnership con AlphaTheta, e Let’s Cosplay, concorso aperto agli appassionati presenti in città. Ogni sera, gli appuntamenti musicali di Let’s Dance trasformeranno Piazza della Caserma in una pista all’aperto.

Tra gli ospiti annunciati figurano Merk & Kremont, attesi il 28 ottobre, e RudeeJay, previsto il 29 ottobre. Sabato 31 ottobre è invece in programma Let’s Flash Mob, una coreografia collettiva sulle note di Michael Jackson ideata da Bryan Box, con la collaborazione della scuola Movinart Dance Studio.

All’iniziativa parteciperanno anche make-up artist per la preparazione del pubblico. La coreografia coinvolgerà i presenti in Piazza della Caserma, trasformata per l’occasione in un palcoscenico all’aperto.

Nell’area Let’s Build It saranno esposte la Ducati Panigale V4 R in mattoncini LEGO, realizzata in scala 1:1 da Riccardo Zangelmi, e la Ducati Desmo 450 MX Factory Motorcycle, insieme ai rispettivi modelli LEGO. I visitatori potranno partecipare a sfide di costruzione e contribuire a un mosaico celebrativo dedicato ai 35 anni di MediaWorld.

Completeranno il villaggio le aree dedicate a sim-racing, gaming e musica, con postazioni free-to-play e simulatori di guida firmati Lenovo, HP e Acer. Saranno presenti anche l’area LEGO & Entertainment, la DJ Experience con Dance Dance Revolution, uno Smart Shop MediaWorld con promozioni riservate ai giorni della manifestazione, lounge per gli ospiti e un’area cosplay con scatti Polaroid.