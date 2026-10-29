Adr, protocollo d’intesa con i sindacati per uno sviluppo sostenibile dello scalo di Fiumicino

Confermata la volontà condivisa di accompagnare la crescita dell’aeroporto attraverso un modello di sviluppo capace di coniugare competitività, innovazione, valorizzazione del lavoro e attenzione alle esigenze del territorio e delle comunità locali.

Fiumicino, 29 ottobre 2026 – Aeroporti di Roma e le Segreterie Nazionali e Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato a sostenere il percorso di sviluppo dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, attraverso un confronto strutturato sui temi dell’occupazione, della qualità del lavoro, della sicurezza e del welfare della comunità aeroportuale.

L’intesa accompagna il Piano di Sviluppo Sostenibile dello scalo, che prevede investimenti complessivi pari a circa 9 miliardi di euro, senza finanziamenti pubblici, destinati all’ammodernamento delle infrastrutture esistenti e alla realizzazione di nuove opere necessarie a soddisfare la crescita della domanda di traffico prevista nei prossimi decenni, attesa in 100 milioni di passeggeri al 2046. Una prospettiva coerente con gli indirizzi del Piano Nazionale Aeroporti, che stima una domanda complessiva a livello nazionale di circa 305 milioni di passeggeri annui entro il 2035, evidenziando la necessità di adeguare la capacità delle principali infrastrutture aeroportuali del Paese.

Nel Protocollo le Parti riconoscono il valore strategico dell’aeroporto di Roma Fiumicino per la competitività del Paese, il rafforzamento della connettività internazionale e la crescita economica e occupazionale del territorio. Quest’ultima, secondo lo studio del Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana” della Luiss Guido Carli, si tradurrà in 67.100 nuovi posti di lavoro nel Lazio; 53.200 nuovi posti di lavoro nella Provincia di Roma e 13.450 nuovi posti di lavoro nel Comune di Fiumicino

In tale contesto, ADR e Organizzazioni Sindacali condividono l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo infrastrutturale garantendo al contempo elevati standard di tutela del lavoro, sicurezza e sostenibilità.

L’accordo individua alcuni ambiti prioritari di confronto periodico e collaborazione: occupazione e qualità del lavoro, contrasto al dumping contrattuale negli appalti, salute e sicurezza dei lavoratori, politiche di work-life balance, welfare aeroportuale, mobilità e accessibilità allo scalo, nonché sostenibilità ambientale e integrazione con il territorio.

Per assicurare un monitoraggio costante del percorso di sviluppo sarà inoltre istituito un Osservatorio permanente Azienda-Sindacati, sede strutturata di confronto sull’avanzamento del piano infrastrutturale e sui relativi impatti occupazionali, sociali e territoriali.