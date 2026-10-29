Andrea Monda premiato a Roma: il giornalismo guarda all’intelligenza artificiale

Andrea Monda riceve il Premio Cronisti Romani 2026. Alla cerimonia, memoria di Romano Bartoloni e confronto sul rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale.

Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, ha ricevuto il Premio Cronisti Romani 2026 nel corso della cerimonia svoltasi mercoledì 28 ottobre nella sala Walter Tobagi della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. L’iniziativa, promossa dal Sindacato Cronisti Romani, ha unito la consegna dei riconoscimenti al confronto sulle trasformazioni della professione giornalistica.

Monda, scrittore e saggista, è stato premiato per il contributo al racconto della realtà contemporanea e alla diffusione della cultura del dialogo. Il Premio alla Carriera è stato assegnato a Baba Richerme, storica giornalista e inviata speciale Rai, per la lunga attività nel Giornale Radio e nel settore culturale e cinematografico, anche attraverso servizi dai principali festival internazionali.

Il Premio Uffici Stampa è andato a Emilio Albertario, che ha maturato una lunga esperienza nella Rai, tra Giornale Radio, TGR Lazio e TG2, e oggi opera nella comunicazione istituzionale.

Le menzioni speciali del Sindacato Cronisti Romani hanno riguardato Tiziana Bartolini, Angela Caponnetto, Valentina Errante, Flavia Filippi, Stefano Iannaccone, Giulio Mancini, Daniele Nicosia, Barbara Schiavulli e Rosario Tronnolone. La cerimonia è stata condotta dall’attrice e scrittrice Isabel Russinova.

Il confronto sul ruolo dell’intelligenza artificiale

Gli interventi iniziali sono stati affidati ad Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, e a Stefano Ferrante, segretario dell’Associazione Stampa Romana. Il dibattito ha affrontato il rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale, con attenzione alla capacità dei cronisti di interpretare criticamente la realtà.

Costante ha dichiarato: «I cronisti con un forte senso critico sono quelli che terranno ancorata la nostra professione anche al futuro». La segretaria generale della Fnsi ha definito il giornalista un «mediatore critico della realtà». Ferrante ha affermato: «L’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l’uomo, il fattore umano, i sentimenti e la capacità di vedere al di là di quello che è razionale».

Il ricordo di Romano Bartoloni

La cerimonia è stata dedicata alla memoria di Romano Bartoloni, storico presidente del Sindacato Cronisti Romani, scomparso lo scorso agosto all’età di 90 anni. Il ricordo è stato affidato anche alle parole del figlio Marzio Bartoloni. Per decenni alla guida del sindacato, Bartoloni si è impegnato per la libertà di stampa, la dignità professionale e i diritti dei colleghi.

Il Sindacato Cronisti Romani celebra quest’anno i 116 anni dalla fondazione, avvenuta il 5 agosto 1910. La giuria del Premio Cronisti Romani 2026 era composta dal presidente Roberto Mostarda, da Rodolfo Martinelli Carraresi e Paolo Tripaldi. La scelta, secondo la giuria, ha premiato professionalità diverse accomunate dall’impegno per un giornalismo libero e autorevole, capace di affrontare i cambiamenti senza rinunciare ai principi della professione.