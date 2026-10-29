Arrestata a Nettuno una 45enne con mezzo chilo di droga: era agli arresti domiciliari

Nettuno, 29 ottobre 2026 – I carabinieri del Nucleo Operativo di Anzio hanno sgominato un traffico di stupefacenti a Nettuno, portando all’arresto di una 45enne già sottoposta a detenzione domiciliare. La donna, sorpresa in possesso di 396 grammi di crack, 158,5 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish, ha visto revocare la misura alternativa e trasferita in carcere a Rebibbia.

La scoperta e la revoca della misura alternativa

Il 23 ottobre, durante un controllo straordinario del territorio, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nella casa della 45enne, residente a Nettuno ma originaria della Campania. Oltre alla droga pronta per la vendita, sono stati sequestrati 710 euro in contanti e strumenti per il confezionamento delle dosi. La donna, già agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio, è stata arrestata in flagranza e sottoposta a nuova misura cautelare.

La gravità dei fatti ha indotto il Magistrato di Sorveglianza a revocare immediatamente gli arresti domiciliari, disponendo il trasferimento in carcere. I carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. di Anzio hanno eseguito il provvedimento, conducendo la detenuta presso la Casa Circondariale di Rebibbia Femminile, dove dovrà scontare i 3 anni e 6 mesi di reclusione residui.