Carburanti costosi, stop al giro del mondo della Villa Vie Odyssey dopo oltre 750 giorni

La crociera intorno al mondo della Villa Vie Odyssey è stata sospesa a causa dell’aumento dei costi del carburante, che secondo l’operatore ha reso l’itinerario non più sostenibile economicamente. I circa 200 passeggeri presenti a bordo sono stati indirizzati allo sbarco a Sihanoukville, in Cambogia.

Il viaggio interrotto e la corsa dei costi

La nave, lunga quasi 200 metri, era partita da Belfast nell’ottobre 2024 per un viaggio senza interruzioni intorno al mondo, progettato per durare tre anni e mezzo. La sua capienza è di 650 persone, ma al momento della sospensione trasportava 200 passeggeri.

L’operatore ha riferito alla Bbc che in alcune zone dell’Asia il costo mensile del carburante è arrivato a 8mila dollari, rispetto ai 1.800 dollari precedenti. La società aveva già cercato di contenere la spesa rallentando l’itinerario e aumentando il tempo trascorso in porto.

Sbarco e sistemazioni temporanee

Secondo le prime ricostruzioni, ai passeggeri è stato ordinato di sbarcare nella città portuale cambogiana dopo che la nave aveva trascorso in mare oltre 750 giorni. Villa Vie Residences, la società che gestisce l’imbarcazione, sta lavorando con loro per definire piani di sbarco e soluzioni di alloggio temporanee.

I passeggeri Lanette Canen e Johan Bodin hanno raccontato alla Bbc di essere stati a conoscenza da tempo delle difficoltà finanziarie della compagnia.

La ristrutturazione annunciata dalla società

Villa Vie Residences ha dichiarato che le misure adottate non sono bastate a compensare l’aumento dei costi. In un comunicato, l’azienda ha affermato che trasferire l’intero incremento sui residenti non sarebbe una soluzione realistica e ha annunciato 60 giorni dedicati a ristrutturazione e ricapitalizzazione, precisando che nessun risultato è garantito.

Un potenziale investitore aveva già svolto verifiche a bordo, ma l’operazione non si era concretizzata. I passeggeri hanno descritto il momento come la fine di un sogno, raccontando di aver assistito a abbracci e lacrime.