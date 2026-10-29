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Corsa dei Santi 2026, il 1 novembre Rosolino e Calcaterra al via. Vezzali e Howe Testimonial

29 ottobre 2026 | 15:03
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Corsa dei Santi 2026, il 1 novembre Rosolino e Calcaterra al via. Vezzali e Howe Testimonial

Tutto pronto per la gara consueta di questo periodo dell’anno. Oltre 5000 mila partecipanti attesi

Roma – Domenica 1 novembre, nel giorno della Festa di Ognissanti, Roma ospita la 18ª edizione della Corsa dei Santi, promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi. Sono attesi oltre 5.000 partecipanti da tutta Italia e da 45 Paesi.

Partenza e arrivo sono fissati in piazza Pio XII, davanti piazza San Pietro, con start alle ore 8.15. Il via sarà dato da due campionissimi dello sport azzurro: Valentina Vezzali, leggenda della scherma mondiale, e Andrew Howe, lunghista campione europeo outdoor e indoor e argento mondiale.

Sulla linea di partenza, ci sarà un’altra leggenda dello sport azzurro: Massimiliano Rosolino, l’olimpionico dei 200 misti di Sydney 2000 che da tanti anni ormai si cimenta nelle gare di running con ottimi risultati cronometrici. Oltre all’ex capitano della nazionale azzurra di nuoto, in gara ci sarà anche il runner più famoso d’Italia, il romano Giorgio Calcaterra, tre volte campione del mondo della 100 chilometri e vero simbolo della corsa di resistenza. E a proposito di campioni delle lunghe distanze, torna in gara a Roma l’abruzzese Alberico Di Cecco, vincitore della maratona di Roma nel 2005, campione del mondo a squadre e bronzo individuale della 100 km nel 2012. Per ciò che concerne i favoriti della vigilia, in campo maschile tra i più accreditati ci sono Freedom Amaniel, vincitore della gara lo scorso anno, e Mohamed Zerrad, campione italiano dei 1500 nel 2021. In campo femminile, invece, attesa protagonista è l’azzurra del CS Carabinieri Federica Del Buono, medaglia di bronzo nei 1500 metri agli Europei indoor 2015, campionessa europea di cross nella staffetta mista nel 2022 e fresca medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto nei 10.000 metri.

Il Percorso

Il percorso di circa 10 chilometri attraversa il cuore monumentale della Capitale: da San Pietro a Largo Argentina e Circo Massimo, accanto al Colosseo, poi piazza Venezia, via del Corso e piazza del Popolo, per rientrare in Vaticano. La corsa si svolge sia nella formula competitiva sia in quella non competitiva, aperta ad agonisti e runner amatoriali.

Il Progetto Solidale

La manifestazione unisce spiritualità, sport e solidarietà, nel segno dei valori della tradizione educativa salesiana. Nel 2026 sosterrà un progetto per l’acqua potabile nella Repubblica del Congo, dove solo il 23,4% della popolazione urbana e il 17,1% di quella rurale è raggiunto dalla rete pubblica. I missionari salesiani, presenti nel Paese dal 1959, realizzeranno quattro pozzi con le relative reti di distribuzione, per garantire acqua pulita a circa 15.000 persone. Per sostenere il progetto è possibile donare con un SMS solidale o chiamando il numero 45589.

La manifestazione è organizzata da ACSI Italia Atletica, su licenza del marchio Prime Time Promotions, ed è patrocinata dal Comune di Roma – Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Ufficio Stampa Corsa dei Santi

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