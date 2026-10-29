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Darragh O’Brien: riserve solide nell’Ue, ma i prezzi dell’energia possono ancora salire
Darragh O’Brien avverte: nell’Ue i prezzi dell’energia possono aumentare significativamente, mentre approvvigionamento e riserve restano solidi.
Darragh O’Brien: nell’Ue approvvigionamento e riserve sono solidi, ma i prezzi dell’energia possono ancora aumentare
I prezzi dell’energia nell’Unione europea, già elevati, potrebbero registrare ulteriori aumenti significativi. È la previsione espressa dal ministro dell’Energia irlandese Darragh O’Brien a margine del Consiglio Ue a Lussemburgo, sulla base degli attuali prezzi all’ingrosso.
O’Brien ha osservato che i costi subiscono fluttuazioni praticamente ogni giorno e che l’andamento del mercato all’ingrosso potrebbe tradursi in nuovi rincari. Si tratta di una previsione, non dell’esito già verificato di un aumento.
Riserve solide, la pressione resta sui costi
Secondo il ministro, la situazione dell’approvvigionamento europeo rimane solida e non presenta problemi. Anche le riserve sono state definite consistenti. La principale difficoltà per famiglie e imprese, ha aggiunto, riguarda invece il livello dei costi.
Per questo l’attenzione, nelle valutazioni degli Stati membri, dovrebbe concentrarsi soprattutto sui costi e sui prezzi, pur in presenza di forniture e scorte considerate solide.
L’appello su elettrificazione e rinnovabili
O’Brien ha inoltre sostenuto che sia necessario accelerare l’elettrificazione. A suo giudizio, la crisi energetica, insieme a quella in Ucraina, mostra i rischi legati all’eccessiva dipendenza dai combustibili fossili importati.
Questa dipendenza, ha affermato, rappresenta una minaccia per la sicurezza energetica e per la competitività dell’Unione. Il ministro ha riconosciuto progressi nell’elettrificazione e nelle energie rinnovabili, sia nei singoli Stati membri sia a livello europeo, ma ha concluso che resta necessario fare di più.