Darragh O’Brien: riserve solide nell’Ue, ma i prezzi dell’energia possono ancora salire

Secondo il ministro, la situazione dell’ approvvigionamento europeo rimane solida e non presenta problemi. Anche le riserve sono state definite consistenti. La principale difficoltà per famiglie e imprese , ha aggiunto, riguarda invece il livello dei costi.

Questa dipendenza, ha affermato, rappresenta una minaccia per la sicurezza energetica e per la competitività dell’Unione. Il ministro ha riconosciuto progressi nell’elettrificazione e nelle energie rinnovabili, sia nei singoli Stati membri sia a livello europeo, ma ha concluso che resta necessario fare di più.