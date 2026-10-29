Denunciato a Minturno per caccia illegale con mezzi vietati

Minturno, 29 ottobre 2026 – Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Spigno Saturnia (LT) hanno effettuato un controllo del territorio a Minturno (LT), nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione degli illeciti venatori. Durante una perlustrazione nella località San Vito, i carabinieri hanno sorpreso un uomo intento a praticare la caccia con l’ausilio di richiami elettroacustici, uno strumento espressamente vietato dalla normativa vigente.

Dopo aver accertato i fatti, i militari hanno deferito il presunto responsabile alla Procura della Repubblica di Cassino (FR), in stato di libertà, per esercizio della caccia con mezzi non consentiti. Inoltre, sono stati sequestrati un fucile, le munizioni e due richiami elettroacustici completi di altoparlante, telecomando e accessori.

In caso di condanna, il soggetto rischia una sanzione pecuniaria fino a 1.549 euro.

I militari dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri continuano a svolgere attività di controllo per contrastare gli illeciti a danno dell’ambiente e della salute pubblica. Parallelamente, promuovono la sensibilizzazione di cittadini e imprese sul rispetto delle normative regionali e nazionali in materia venatoria.