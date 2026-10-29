Dopo tre sedute di ingressi, ottobre torna positivo per gli ETF spot su Bitcoin

Gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato mercoledì afflussi per circa 137 milioni di dollari. È il terzo giorno consecutivo di ingressi e il dato ha riportato il saldo netto di ottobre in territorio positivo, a circa 111 milioni di dollari, con due sedute di contrattazione ancora da svolgere.

Nelle ultime tre giornate, gli afflussi complessivi hanno raggiunto circa 424 milioni di dollari. Il mese era però rimasto in negativo fino a martedì, dopo deflussi per quasi 774 milioni di dollari concentrati negli ultimi due giorni di contrattazione della settimana precedente.

Tassi fermi e Bitcoin in calo

Il rimbalzo dei flussi è avvenuto nella stessa giornata in cui la Federal Reserve ha confermato il tasso d’interesse di riferimento in un intervallo compreso tra il 3,75% e il 4%.

Kevin Warsh ha dichiarato: “L’inflazione rimane al di sopra dell’obiettivo del 2% della banca centrale, e questo continuerà a influenzare le decisioni di politica monetaria in un contesto ancora incerto”. Lewis Huang ha osservato che, in assenza di indicazioni particolarmente nuove dalla Fed, la performance di breve periodo del Bitcoin potrebbe dipendere maggiormente dai rendimenti dei titoli di Stato, dalle oscillazioni del dollaro e dal sentiment di rischio.

Il Bitcoin era scambiato intorno a 79.848 dollari, in calo di circa l’1% nelle 24 ore. L’indice Fear & Greed sulle criptovalute era a 51, un valore interpretato come “Neutro” per il secondo giorno consecutivo.

Deflussi dagli ETF su Ether

Di segno opposto l’andamento degli ETF su Ether, che mercoledì hanno segnato ulteriori deflussi per circa 21 milioni di dollari. Il saldo netto di ottobre è così sceso a circa 1,35 miliardi di dollari in uscita. L’Ether si attestava a 2.310 dollari, con una flessione dell’1,7% nelle 24 ore.

Secondo il contesto riportato, rendimenti obbligazionari e forza del dollaro influenzano la propensione al rischio degli investitori. Per chi opera dall’Italia restano inoltre rilevanti il rischio di cambio, la liquidità dei prodotti in dollari e gli aspetti fiscali e regolamentari legati agli strumenti esteri.