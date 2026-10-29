Feola: “Nuovo palaFitarco, in costruzione: un altro spazio sportivo per Fiumicino”

Fiumicino, 29 ottobre 2026 – Nella mattinata di ieri, la commissione lavori pubblici del comune ha ricevuto una dettagliata presentazione del progetto relativo al nuovo palaFitarco, un impianto sportivo che sorgerà alle spalle del PalaFersini, contribuendo così ad arricchire gli spazi dedicati allo sport nella città. A illustrare l’iniziativa ai commissari è stato Roberto Feola, presidente della commissione, che ha sottolineato come i lavori preliminari siano già in fase di avvio.

Un impianto innovativo per il tiro con l’arco

“Il palaFitarco – spiega Feola – nasce su richiesta della Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO) e avrà una superficie di circa 880 metri quadrati. La struttura, realizzata con fondazioni in cemento armato, pilastri in legno e una copertura curva in legno lamellare, sarà dotata di un corpo aggiuntivo destinato a spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici e una piccola sala per attività sportive preliminari. L’impianto sarà inoltre alimentato da impianti fotovoltaici, termici e solari, garantendo un approccio sostenibile.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a poco meno di 2 milioni di euro, interamente finanziati tramite un mutuo aperto con l’Istituto per il Credito Sportivo. Come ha evidenziato il presidente Feola, il nuovo spazio sportivo potrà essere utilizzato anche in modo polifunzionale, ottimizzando la gestione degli spazi cittadini.

La commissione prosegue il suo impegno per il territorio

Oltre al palaFitarco, la commissione sta affrontando altre questioni di rilievo per il territorio. Tra queste, l’illustrazione dei lavori per la nuova mensa della scuola di Palidoro, l’installazione dei mosaici in via della Torre Clementina e l’analisi di nuove discipline del traffico per migliorare la viabilità locale”.