Flautissimo riparte tra concerti e teatro: in programma anche Laura Morante

A Roma, Flautissimo unisce il flauto al teatro: Pahud nei concerti, Morante sul palco

Da sabato torna a Roma Flautissimo, rassegna divisa tra musica e teatro. Il programma riunisce concerti e masterclass dedicati al flauto, con appuntamenti al Teatro Palladium e al vicino Moby Dick Hub, mentre da novembre si aggiunge un festival teatrale in più spazi della città.

I concerti iniziano sabato alle 16.30 al Palladium, in piazza Bartolomeo Romano 8, e proseguono fino a domenica sera. Tra i solisti figurano Emmanuel Pahud, Andrea Oliva, Silvia Careddu, Philippe Bernold, Julien Beaudiment, Violeta Gil Garcia, Adriana Ferreira, Riccardo Cellacchi, Elizaveta Ivanova, Lorenzo Messina, Mario Bruno e Stella Ingrosso.

Il programma comprende formazioni per flauto solo, duo e organici inconsueti, con repertori che vanno dal Settecento di J.S. Bach al classicismo viennese, fino al Novecento di Stravinskij e Poulenc e alla creazione contemporanea. Sono previsti anche numerosi pianisti e la partecipazione dell’arpista Silvia Podrecca.

Al Moby Dick Hub, in via Edgardo Ferrati 3a, si tengono dieci masterclass con i flautisti ospiti. Nello stesso spazio torna la mostra degli strumenti musicali, dedicata alla produzione artigianale del settore.

Il festival teatrale da novembre

Dal 5 novembre Flautissimo propone anche il festival teatrale “Quello che resta di noi”. Oltre al Palladium e al Moby Dick Hub, gli spettacoli coinvolgono il Teatro India, il Teatro Torlonia e lo Spazio Diamante.

Tra gli appuntamenti indicati ci sono Niente di vero di Veronica Raimo, il 9 novembre, e Il ballo di Irène Némirovsky, con Laura Morante ed Eugenia Costantini, il 29 novembre. In programma anche Storia del country (musicata ogni tanto), di e con Alessio Marzilli, presentato in prima assoluta.